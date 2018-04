Чиновники сами довели своих избирателей к нищете и необходимости брать политические подачки на выборах

var login_api = false; var coreola = new coreola(); coreola.sectionid = 4190; coreola.articleid = 241401; coreola.langid = 1; coreola.noadvert = 0; coreola.sections[2212] = 2212;coreola.sections[4190] = 4190; coreola.statstart(); (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.6"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); dataLayer = [{'AgeNews': '1-3 days'}]; { "@context": "http://schema.org", "@type": "WebSite", "url": "http://gordonua.com", "potentialAction": { "@type": "SearchAction", "target": "/gsearch.html?s[text]={search_term_string}", "query-input": "required name=search_term_string" } } Клуб читателей function updateuserbar(){ var u_str = ''; if(coreola.userid > 0){ u_str += ''; u_str += ''; u_str += ''+decodeURIComponent(coreola.member.username.replace(/\+/g, '%20'))+ ""; u_str += 'Выход | Редактировать данные'; u_str += ''; $(".header_l").addClass("long"); $(".h_hide").hide(); } else { u_str += 'Присоединиться'; } $('#header_user').html(u_str); } updateuserbar(); coreola.addfunc('updateuserbar', function(){ updateuserbar(); }); Искать Главная

Новости

Публикации

Спецпроекты

Интервью Дмитрия Гордона

Эксклюзив G

Бульвар Гордона

UA

English

О нас КИЕВ

ВОЙНА В УКРАИНЕ

ПОЛИТИКА

ДЕНЬГИ

МИР

СПОРТ

КУЛЬТУРА

ТЕХНО

ОБРАЗ ЖИЗНИ

Еще КИЕВ

Днепр

Донецк

Луганск

Львов

Мариуполь

Одесса

Харьков Фото

Видео Сирия Надежда Савченко Владимир Рубан

Назар Холодницкий Сергей Скрипаль судно Норд

Правда о Киеве в оккупации { "@context": "http://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "item": { "@id": "http://gordonua.com/blogs.html", "name": "Блоги" } } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "item": { "@id": "http://gordonua.com/blogs/mihail-cimbalyuk.html", "name": "Михаил Цимбалюк" } } ] } ГОРДОН



Блоги



Михаил Цимбалюк

Чиновники сами довели своих избирателей к нищете и необходимости брать политические подачки на выборах { "@context": "http://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage":{ "@type":"WebPage", "@id":"http://gordonua.com/blogs/mihail-cimbalyuk/chinovniki-sami-doveli-svoih-izbirateley-k-nishchete-i-neobhodimosti-brat-politicheskie-podachki-na-vyborah-241401.html" }, "headline": "Чиновники сами довели своих избирателей к нищете и необходимости брать политические подачки на выборах", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "http://gordonua.com/img/article/2414/1_main.jpg", "height": "746", "width": "560" }, "datePublished": "2018-04-13T17:13:16+02:00", "author": { "@type": "Person", "name": "ГОРДОН" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "ГОРДОН", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "http://gordonua.com/theme/img/logo_lg_200.png", "width": "200", "height": "200" } } , "description": "Верховной Раде необходимо поддержать новый избирательный кодекс, который возвращает в Украину пропорциональную систему выборов, считает генерал-лейтенант милиции, председатель Львовской областной партийной организации ВО "Батьківщина" Михаил Цимбалюк." , "keywords": "Украина, выборы, коррупция, Михаил Цимбалюк, Избирательный кодекс" } Михаил Цимбалюк Генерал-лейтенант милиции, председатель Львовской областной партийной организации ВО "Батьківщина". все материалы автора → ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА» Чиновники сами довели своих избирателей к нищете и необходимости брать политические подачки на выборах Сегодня 17.13 | комментариев: Избирательная реформа: за гречку – в тюрьму!Украинские чиновники снова решили строить воздушные замки. За год до президентских выборов в Министерстве внутренних дел Украины предлагают ввести уголовную ответственность за нарушение избирательного права – изменения в законодательство уже поддержал глава Кабмина. Чиновники говорят, что избирателю, который променяет свой голос на деньги или другое поощрение от кандидата, грозит от трех до шести лет лишения свободы.Стоит отметить, что сам факт уголовной ответственности есть уже сейчас, но, к сожалению, этот механизм не работает. В течение последних избирательных кампаний мы не наблюдали ни одного действенного административного дела, когда нарушитель – будь то избиратель, будь то кандидат – за подкуп получал настоящий срок наказания. С одной стороны, этот законопроект дает четкое определение подкупа, следовательно, дает более широкие возможности для работы правоохранительных органов. А с другой, более реалистичной и практической, – возникает вопрос: действительно ли будет политическая воля власти идти на такие шаги, поскольку хорошо знаем, что большинство депутатов от правящей политсилы – это мажоритарщики, которые и добились победы, собственно, прямым или скрытым подкупом избирателей.Статистика предыдущих парламентских выборов 2014 года говорит сама за себя – тогда было принято аж... 13 обвинительных приговоров по всей Украине. С тех пор за подкуп избирателей в тюрьму так никто и не попал.Чтобы полностью обезопасить страну от возможности подкупа на выборах, прежде нужно преодолеть трудности украинской нации. Ведь, согласно докладу ООН, в Украине более 60% жителей живут за чертой бедности. Чиновники на самом деле сами довели своих избирателей к нищете и необходимости брать политические подачки.В честности любых выборов сомневаются примерно две трети украинцев, а социологи утверждают, что только 16% граждан Украины готовы обращаться к правоохранителям, если им предложат деньги за голос... Вместе с тем, в стране отсутствует социальное сознание избирателей, ведь хорошо знаем – в основном кандидаты в депутаты по мажоритарным округам игнорируют все демократические принципы ведения избирательной кампании.Так уже можем наблюдать, как народные избранники перерезают ленты вновь построенных дорог, социально важных объектов, которые на самом деле построены за деньги из государственного бюджета, а все лавры и славу нардепы приписывают себе. Стоит каждого из нынешних депутатов спросить – а что вы конкретно сделали для своего округа? Сколько инвесторов привлекли? Скольким избирателям помогли? И какую лепту вложили для того, чтобы украинцы стали богаче?Не нужно нынешней власти придумывать новый велосипед относительно прозрачного избирательного процесса (конечно, если она такого действительно хочет). Парламенту довольно проголосовать новый избирательный кодекс, который возвращает в Украину пропорциональную систему выборов, и при этом уничтожает коррупционную мажоритарку. Впрочем, разговоров много, а до действительно нужного дела руки, как всегда, не доходят. Источник: "ГОРДОН" Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки избирателей чиновники что подачки выборов Теги: михаил цимбалюк