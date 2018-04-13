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Чернобыльская АЭС упростила правила посещений для туристов
13.04.2018 16:23
Чернобыльская АЭС упростила правила посещений для туристов
ЧАЭС становится еще одним объектом зоны отчуждения, который смогут посетить все желающие
Чернобыльская атомная электростанция упростила правила посещения АЭС для туристов.
Чернобыльская АЭС упростила правила посещений для туристов ЧАЭС. Фото: Наталия Дыхно

"Теперь каждый желающий сможет увидеть, как сегодня работает ЧАЭС, происходит процесс снятия с эксплуатации и преобразования объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему. ЧАЭС становится еще одним объектом зоны отчуждения, который смогут посетить все желающие", - говорится в сообщении пресс-службы.

Посетителей будут обеспечивать средствами индивидуальной защиты. Также они будут проходить обязательный дозиметрический контроль.

Программа посещения предусматривает поездку на электричке из города Славутича Киевской области через контрольно-пропускной пункт "Семиходы", посещение защитных сооружений, щитов управления, объекта "Укрытие", его нового безопасного конфайнмента и столовой для сотрудников станции.

Напомним, что Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) инициирует ужесточение наказания за нарушение правил посещения зоны отчуждения.

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