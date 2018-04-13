ЧАЭС становится еще одним объектом зоны отчуждения, который смогут посетить все желающие

"Теперь каждый желающий сможет увидеть, как сегодня работает ЧАЭС, происходит процесс снятия с эксплуатации и преобразования объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему. ЧАЭС становится еще одним объектом зоны отчуждения, который смогут посетить все желающие" , - говорится в сообщении пресс-службы .

Посетителей будут обеспечивать средствами индивидуальной защиты. Также они будут проходить обязательный дозиметрический контроль.

Программа посещения предусматривает поездку на электричке из города Славутича Киевской области через контрольно-пропускной пункт "Семиходы", посещение защитных сооружений, щитов управления, объекта "Укрытие", его нового безопасного конфайнмента и столовой для сотрудников станции.