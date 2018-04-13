|Чернобыльская АЭС упростила правила посещений для туристов
|13.04.2018 16:23
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ЧАЭС становится еще одним объектом зоны отчуждения, который смогут посетить все желающиеЧернобыльская атомная электростанция упростила правила посещения АЭС для туристов.
ЧАЭС. Фото: Наталия Дыхно
"Теперь каждый желающий сможет увидеть, как сегодня работает ЧАЭС, происходит процесс снятия с эксплуатации и преобразования объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему. ЧАЭС становится еще одним объектом зоны отчуждения, который смогут посетить все желающие", - говорится в сообщении пресс-службы.
Посетителей будут обеспечивать средствами индивидуальной защиты. Также они будут проходить обязательный дозиметрический контроль.
Программа посещения предусматривает поездку на электричке из города Славутича Киевской области через контрольно-пропускной пункт "Семиходы", посещение защитных сооружений, щитов управления, объекта "Укрытие", его нового безопасного конфайнмента и столовой для сотрудников станции.
Напомним, что Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) инициирует ужесточение наказания за нарушение правил посещения зоны отчуждения.