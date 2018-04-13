На окраине оккупированного Луганска боевики «ЛНР» выстроили танки, гаубицы, РСЗО, ракетные комплексы «земля-воздух» и БТРы.

Об этом сообщил первый заместитель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александер Хуг, пишет мониторинговая задача в Twitter.

«Вооруженные формирования в Луганске объявили о своем намерении нарушить Минские договоренности, а именно: разместить большое количество техники в центре города 9 мая; вооружение уже размещено на окраине Луганска», — заявил Хуг.

ОБСЕ опубликовала фото с воздуха, на котором видна техника террористов, ее вид и количество.

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