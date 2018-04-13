Народный депутат Украины Надежда Савченко, которая подозревается в подготовке терактов и свержения государственной власти, согласилась прервать голодовку на три дня для прохождения допроса на полиграфе. Об этом сообщил адвокат политика Олег Соловей, пишет Українська правда.

"Надежда Викторовна согласилась приостановить голодовку на 3 дня, чтобы состояние ее здоровья позволил пройти полиграф. Я сейчас иду за продуктами", - заявил правозащитник.

По его словам, Савченко будет есть продукты, которые разрешил в ее состоянии есть врач. Так будет продолжаться три дня - 13, 14, 15 апреля. А уже 16 апреля она продолжит участие в допросе на полиграфе.

"Она три дня будет употреблять незначительное количество продуктов, врач разрешил, для того, чтобы показать обществу, что она не осуществляла инкриминируемых ей преступлений и завершить процедуру полиграфа в понедельник", - заявил Соловей.

При этом он подчеркнул, что Савченко подтвердила свое намерение соответствующим заявлением.

Как сообщал svodka.net ранее, проверку народного депутата Украины Надежды Савченко на полиграфе пришлось прервать. У Надежды постоянная тахикардия и повышенная температура, что сделало невозможным дальнейшую проверку.

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