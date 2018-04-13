В 2018 году Радоница (в народе ее называют Гробками) будет во вторник, 17 апреля. Так, в этот день принято ходить на кладбище и поминать своих умерших родственников.

О том, как правильно провести этот день, и чего не следует делать по церковным канонам рассказал протоирей Николай, настоятель Свято-Успенской церкви, пишет со ссылкой на .

Что можно делать в Радоницу

Сходить в церковь

В этот день в церкви проходит первая заупокойная литургия после Пасхи, на которой можно заказать поминовение усопших, написать имена своих умерших родственников и заказать просфору за упокой их души. На службу нужно идти натощак. Тогда вы сможете после литургии съесть просфору, запив ее священный водой. Если вы с утра что-то уже съели, то просфору нужно аккуратно завернуть в салфетку и отнести домой, оставив на хранение возле икон. Съесть ее можно натощак с молитвой и на следующий день.

Заказать панихиду

После литургии на Радоницу проводится панихида с пасхальными песнопениями, на которой поминают всех усопших. На нее нужно принести продукты и поставить их на панихидный стол в церкви. Брать с собой можно все продукты, кроме мяса и алкоголя. Панихиду приносят в церковь к началу службы.

Если на кладбище ходит священник, пригласите его на могилку к своим усопшим родственникам, пусть он прочитает молитву на поминовение и отслужит панихиду.

Убрать могилу

9 дней после Пасхи и до Радоницы церковь не приветствует хождение на кладбище, даже для того, чтобы навести на могилках порядок – ведь всю Светлую Седмицу празднуется праздник Воскресения Христово. Потому первый день, когда рекомендуется посещать могилки – это Радоница. Благоустройте в этот день могилку, уберите прошлогоднюю траву, посейте цветы с мыслями и молитвами об умершем.

Чего нельзя делать на Радоницу

Приносить на кладбище еду

Пышные обеды на кладбище церковью не приветствуются. Тем более, если на них присутствует алкоголь. Нельзя оставлять на могилке какие-то продукты – во-первых, это язычество чистой воды, во-вторых, оставленная еда привлечет бездомных и бродячих животных, которые могут проникнуть в оградку и намусорить, затоптать цветы или даже разрыть могилу.

Целовать памятник

Традиция креститься, заходя в кладбищенскую оградку, пошла от того, когда в роли памятника ставили крест – именно на него люди крестились. Креститься на памятники и монументы или фотографию умершего родственника не имеет смысла, тем более не стоит целовать его.

Подавать записку о самоубийцах

Людей, покончивших жизнь самоубийством в церкви не отпевают, и по ним не служат панихиды. Их имена нельзя писать в записках, которые вы подаете на литургию об усопших и на заупокойную панихиду.

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