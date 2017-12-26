Украина, несмотря на заявленные ожидания, не имела реальных шансов получить «Европейский план для Украины» («план Маршалла») в силу многих объективных причин.

Об этом «Апострофу» заявил знаток Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Евгений Ярошенко, информирует еizvestia.com.

По его словам, причины этого — наличие уже существующих финансовых инструментов, низкое доверие к украинской власти, нежелательный прецедент для других стран и влияние евроскептиков.

Вместе с тем, Ярошенко отметил, что в 2017 году Украина исчерпала рамки максимально возможного сближения с ЕС. С одной стороны, медленные реформы и темпы выполнения Украиной Соглашения об ассоциации не способствуют появлению интереса ЕС к более тесным отношениям. С другой стороны, под давлением евроскептиков правительства стран ЕС избегают любого дальнейшего сближения с Украиной, Грузией и Молдовой, которое потребует существенного увеличения финансовых ресурсов для этих стран и способно вызвать наименьшие миграционные опасения.

«Нынешний саммит Восточного партнерства показал, что ЕС не готов выходить за рамки существующих механизмов сотрудничества с Украиной. Как следствие, увеличение риторики относительно вступления в ЕС или идея проведения соответствующего референдума будет увеличивать неопределенность Брюсселя вокруг более тесного сотрудничества с Киевом», — считает знаток.

Ярошенко предполагает, что в 2018 году не стоит ожидать более интенсивного сотрудничества между Украиной и ЕС.

«С одной стороны, в Украине начинается подготовка к президентским и парламентским выборам, на которых разные политические силы, вероятно, будут спекулировать вокруг европейских стремлений. С другой стороны, ЕС продолжит находиться в зоне политической турбулентности в связи с переговорами о Brexit, парламентскими выборами в Италии, проблемами вокруг политики Польши и Венгрии и так далее», — подытожил он.

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