Об этом сообщает Al Jazeera.

"Гонконгская полиция применила слезоточивый газ и водяные пушки для разгона тысячи протестующих возле гавани Коулун, на акции протеста против полицейской жестокости в течение месяцев беспорядков", - говорится в сообщении.

Несколько человек были арестованы в ходе разгона демонстрации.

Полиция утром в воскресенье обратилась к демонстрантам с требованием разойтись, поскольку многотысячная антиправительственная демонстрация была организована в популярном туристическом районе.

"Протестующие говорят, что главная причина, по которой они пришли сюда, заключалась в том, что они требуют расследовать действия полиции на предыдущих акциях протеста", - отмечает Al Jazeera.

Как сообщал Укринформ, массовые акции протеста в Гонконге продолжаются с июня. В начале сентября глава местной администрации Керри Лам согласилась выполнить одно из требований демонстрантов и отозвать законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Однако несмотря на это многие сторонники оппозиции заявили о намерении продолжать акции. Протесты периодически сопровождаются беспорядками, блокированием улиц и актами вандализма.

1 октября полиция Гонконга во время жестких столкновений с демонстрантами застрелила протестующего.

Власти Гонконга официально отозвали из Законодательного совета законопроект об экстрадиции правонарушителей по запросу Пекина в материковый Китай, который вызвал продолжительные массовые протесты в регионе.

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