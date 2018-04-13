Внефракционный нардеп Надежда Савченко согласилась есть 13,14 и 15 апреля, чтобы 16 апреля пройти проверку на полиграфе, сообщил ее адвокат Олег Соловей. Савченко три дня будет есть Фото: EPA "Надежда Викторовна согласилась приостановить голодовку на три дня, чтобы состояние ее здоровья позволило пройти полиграф. Я сейчас иду за продуктами", – сказал он.Соловей добавил, что Савченко будет есть 13, 14, 15 апреля продукты, которые позволили в ее состоянии принимать врачи изолятора временного содержания, а 16 апреля продолжится ее допрос на полиграфе."Она три дня будет принимать незначительные продукты, которые врач разрешил, чтобы показать обществу, что она не осуществляла инкриминируемых ей преступлений и завершить процедуру допроса на полиграфе в понедельник", - сказал адвокат.Соловей отметил, что Савченко написала соответтсвующее заявление.Адвокат также сообщил, что допрос на полиграфе Савченко проходила с 10.30 до 13.30 и 16 апреля его могут начать с начала. Фото: pravda.com.ua 22 марта Верховная Рада лишила Савченко неприкосновенности и дала согласие на ее задержание и арест. 23 марта суд арестовал нардепа до 20 мая без права залога. В этот же день она объявила голодовку.Савченко подозревают в подготовке террористического акта, сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей. Генеральный прокурор Юрий Луценко отмечал, что нардеп и глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан, которого арестовали до 6 мая, планировали "широкомасштабные террористические атаки" в центре Киева. Для этих целей они якобы договорились о поставках оружия с главарем боевиков "ДНР" Александром Захарченко.5 апреля Савченко должна была пройти проверку на полиграфе, но ее адвокаты заявили, что не получили материалы дела и не смогли подготовиться к допросу. В связи с этим Савченко прошла только первую часть проверки – психологическую, и после этого адвокаты попросили перерыв.В СБУ заявили, что Савченко сознательно отказалась от допроса на полиграфе.10 апреля Надежда Савченко заявила, что хочет посетить больницу. Вера подтвердила, что состояние здоровья депутата ухудшилось, у нее проблемы с желудком. Вчера ее возили в клинику.Сегодня утром адвокат Савченко Олег Соловей сообщил, что Надежна начала проходить проверку на полиграфе. Позже ее сестра Вера сказала, что проверку приостановили из-за состояния здоровьья депутата. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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