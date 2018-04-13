|Местные бюджеты получили больше средств от подоходного налога и ЕСВ
|13.04.2018 16:32
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В I квартале местные бюджеты получили на 10 млрд грн больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. Об этом во время селекторного совещания с областями сообщил министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, передает со ссылкой на сообщение Минрегиона.
“В течение января-марта 2018 года до общего фонда местных бюджетов поступило 51,6 млрд грн. Прирост поступлений к соответствующему периоду прошлого года 10 млрд гривен. При этом, по 13 областям обеспечено темп прироста поступлений выше среднего по Украине. Самые высокие темпы — в Полтавской, Сумской, Волынской областях”, - сказал Зубко.
Он уточнил, что наибольший прирост обеспечен по налогу на доходы физических лиц и единому налогу, в частности:
Также Зубко добавил, что по прогнозным расчетам местные бюджеты по результатам 2018 года вырастут до 230 млрд грн.
Напомним, за четыре года государственная поддержка территориальных общин возросло в 39 раз.