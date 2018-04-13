Адвокат Н.Савченко Дмитрий Бугай заявил, что арестованная нардеп будет расценивать возможную процедуру принудительного кормления исключительно как пытки и унижение.

Арестованная народный депутат Надежда Савченко решила прервать на три дня голодовку, чтобы пройти судебно-психологическую экспертизу с использованием полиграфа, сообщает интернет-издание «Украинская правда» со ссылкой на адвоката парламентария Олега Соловья, информирует svodka.net.

«В связи с недостаточностью физиологических реакций из-за истощения организма, что делает невозможным качественное прохождение судебно-психологической экспертизы с применением компьютерного полиграфа, соглашаюсь на употребление пищи на три дня 13, 14, 15 апреля 2018 г.», — говорится в заявлении Н.Савченко, текст которого представил адвокат интернет-изданию «Украинская правда».

В своем заявлении Н.Савченко подчеркнула, что приняла данное решение охотно, без «физического и морально-психологического давления», а заявление было написано в присутствии ее адвокатов.

Как сообщалось, 22 марта Верховная Рада поддержала представления генпрокурора и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Н.Савченко. Она подозревается в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти; посягательстве на жизнь государственных и общественных деятелей, подготовке к совершению террористического акта, создании террористической группы или террористической организации, незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

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23 марта Шевченковский районный суд Киева принял решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Н.Савченко до 20 мая.

В тот же день Н.Савченко объявила голодовку.

12 апреля сестра нардепа Вера Савченко заявила, что Н.Савченко перевели в клинику СИЗО на обследование. При этом сестра парламентария отметила, что Н.Савченко направили на обследование по ее согласию. «Направили на обследование по ее согласию, как мне сообщили работники СИЗО», — сказала она.

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13 апреля адвокат Н.Савченко Дмитрий Бугай заявил, что арестованная нардеп будет расценивать возможную процедуру принудительного кормления исключительно как пытки и унижение.

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