У Молдовы, Грузии и Украины уже есть соглашение об ассоциации и безвиз с Европейским союзом, следовательно им можно подавать заявку на вступление в ЕС, отметил премьер-министр Молдовы Павел Филип. Филип: Мы должны объединить свои усилия Фото: ЕРА "Думаю, что очень стоит сделать это вместе. Можно добиться большего, если действовать вместе – и с Украиной, и с Грузией. У наших стран уже есть соглашения об ассоциации, у нас есть безвиз. Я думаю, к нашим трем странам можно применять какие-то особые механизмы – речь не только о заявке. Мы хотим вместе обратиться к ЕС по поводу дополнительных финансовых инструментов для наших трех стран", – сказал он.Филип подчеркнул, что интеграция в Евросоюз – общая цель трех стран."Поэтому мы должны объединить свои усилия. Если мы будем вместе рассказывать об этом странам-членам ЕС, то нам удастся быть убедительнее, чем по отдельности", – заявил премьер-министр.Он считает, что Молдова не будет готова подать заявку в ЕС "ни в нынешнем, ни даже в 2019 году".Безвизовый режим с ЕС Молдова получила в апреле 2014 года, Грузия – в марте 2017 года, Украина – в июне 2017 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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