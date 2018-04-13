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Премьер Молдовы заявил, что заявку в Евросоюз его стране следует сделать вместе с Украиной и Грузией
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13.04.2018 16:38
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У Молдовы, Грузии и Украины уже есть соглашение об ассоциации и
безвиз с Европейским союзом, следовательно им можно подавать заявку
на вступление в ЕС, отметил премьер-министр Молдовы Павел Филип.
Филип: Мы должны объединить свои усилия Фото: ЕРА "Думаю, что очень
стоит сделать это вместе. Можно добиться большего, если действовать
вместе – и с Украиной, и с Грузией. У наших стран уже есть
соглашения об ассоциации, у нас есть безвиз. Я думаю, к нашим трем
странам можно применять какие-то особые механизмы – речь не
только о заявке. Мы хотим вместе обратиться к ЕС по поводу
дополнительных финансовых инструментов для наших трех
стран", – сказал он.Филип подчеркнул, что интеграция в
Евросоюз – общая цель трех стран."Поэтому мы должны объединить
свои усилия. Если мы будем вместе рассказывать об этом
странам-членам ЕС, то нам удастся быть убедительнее, чем по
отдельности", – заявил премьер-министр.Он считает, что Молдова
не будет готова подать заявку в ЕС "ни в нынешнем, ни даже в 2019
году".Безвизовый режим с ЕС Молдова получила в апреле 2014 года,
Грузия – в марте 2017 года, Украина – в июне 2017 года.
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