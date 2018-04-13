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В Болгарии в ДТП с автобусом погибли шесть человек, более 20 пострадали
13.04.2018 16:40
В Болгарии в ДТП с автобусом погибли шесть человек, более 20 пострадали
Согласно предварительной информации, водитель автобуса ехал осторожно и не является виновником аварии
В Болгарии в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем погибли по меньшей мере шесть человек и пострадали еще 22.
В Болгарии в ДТП с автобусом погибли шесть человек, более 20 пострадали Фото: bgnes.com

По некоторым данным, количество погибших в результате аварии может составлять 10. Однако главный комиссар Болгарии Младен Маринов, который прибыл на место происшествия, подтвердил гибель шести человек, сообщает издание БГНЕС.

Ранения получили 22 человека, четверо из них в крайне тяжелом состоянии.

Инцидент произошел вскоре после 11.00, когда автобус, который ехал из Бургаса в Софию, столкнулся с автомобилем, перевернулся и упал в кювет.

Согласно предварительной информации, водитель автобуса ехал осторожно и не является виновником аварии. Представитель автобусной компании, которая обслуживала рейс, утверждает, что водитель проработал в них 10 лет, а сам автобус был исправен.

Напомним, что семеро детей и трое взрослых погибли в результате падения школьного автобуса в овраг в предгорье Гималаев в Индии.

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