|В Болгарии в ДТП с автобусом погибли шесть человек, более 20 пострадали
|13.04.2018 16:40
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Согласно предварительной информации, водитель автобуса ехал осторожно и не является виновником аварииВ Болгарии в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем погибли по меньшей мере шесть человек и пострадали еще 22.
Фото: bgnes.com
По некоторым данным, количество погибших в результате аварии может составлять 10. Однако главный комиссар Болгарии Младен Маринов, который прибыл на место происшествия, подтвердил гибель шести человек, сообщает издание БГНЕС.
Ранения получили 22 человека, четверо из них в крайне тяжелом состоянии.
Инцидент произошел вскоре после 11.00, когда автобус, который ехал из Бургаса в Софию, столкнулся с автомобилем, перевернулся и упал в кювет.
Согласно предварительной информации, водитель автобуса ехал осторожно и не является виновником аварии. Представитель автобусной компании, которая обслуживала рейс, утверждает, что водитель проработал в них 10 лет, а сам автобус был исправен.
Напомним, что семеро детей и трое взрослых погибли в результате падения школьного автобуса в овраг в предгорье Гималаев в Индии.