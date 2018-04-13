За последние десять дней в полицию Донбасса сдались 7 боевиков, передает со ссылкой на .

Согласно закону, бывшие участники незаконных вооруженных формирований получили шанс на нормальную жизнь без тюрьмы. Причиной сдаться стало понимание неотвратимости наказания, ведь с начала года полицейские привлекли к ответственности 74 боевиков. А только за три года — более 1200.

В этом году полиция объявила о подозрении 74 боевикам. Дальше их ждет суд и, как правило, до 8 лет лишения свободы. Однако для граждан, которые подверглись воздействию пророссийской пропаганды и вступили в НВФ, но не совершали тяжких преступлений, закон предусматривает освобождение от уголовной ответственности.

С начала года в полиции Донетчины сдались 9 боевиков, большинство которых – на прошлой неделе. В основном это жители подконтрольной Украине территории, двое – выехали из оккупированных городов, чтобы начать новую жизнь в рамках закона. Возраст бывших участников НВФ — 22-46 лет. Среди них одна женщина.

«Надоело прятаться», «хочу домой», «хочу начать жизнь сначала» — мотив у всех почти одинаковый. Экс-наемники признают свою ошибку и дают ценные показания о службе в «ДНР».

Так, полицейским Бахмуту сдался гражданин . В 2014 году 24-летний мужчина, нелегально находясь на территории Украины, с оружием в руках нес службу на блокпосте возле города часов Яр и патрулировал район. Потом скрывался в , в Крыму и разных областях Украины.

Боевик подразделения особого назначения умышленно приехал в Доброполье из родного Харцызска, чтобы сдаться в полицию. В 2014 году мужчина патрулировал улицы города с целью выявления украинских военных и «подрывной деятельности». А когда узнал, что его могут отправить на передовую, уволился. Отсутствие будущего и безденежье вынудили его убежать из оккупации.

В отдельных случаях сотрудникам уголовного розыска приходится проводить спецоперации вместе с пограничной службой по выведению экс-боевиков из оккупированной территории.

Так, командиры террористов всячески препятствовали участнику «Первой Славянской бригады», который пытался оставить армию и уехать из «ДНР»: сожгли все украинские документы, допрашивали в «полиции» и запугивали, уверяя, что «там будут пытать, отрежут руки, ноги». Украинским полицейским удалось вывести мужа, сейчас с ним работают следователи.

По словам бывших боевиков, о возможности избежать ответственности они узнали из СМИ, прочитав о своих «коллег», которые охотно сдались украинской полиции.

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