По состоянию на 21.00 по Киеву нефть Brent торгуется по $66,39 за
баррель. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Brent
торгуется выше $66 за баррель Фото: ЕРА Как
отмечает Bloomberg, цены на нефть подскочили после сообщений о
взрыве на нефтепроводе в Ливии, по которому нефть поступала в
нефтеналивной порт Эс-Сидр.Осведомленный о взрыве источник сообщил
агентству, что после взрыва суточный объем поставок снизился на
60–70 тыс. с 260 тыс. баррелей в сутки.По данным биржи, цены на
фьючерсы растут с конца июня. 12 декабря стоимость Brent
превысила $65 за баррель.
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