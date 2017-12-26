По состоянию на 21.00 по Киеву нефть Brent торгуется по $66,39 за баррель. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Brent торгуется выше $66 за баррель Фото: ЕРА Как отмечает Bloomberg, цены на нефть подскочили после сообщений о взрыве на нефтепроводе в Ливии, по которому нефть поступала в нефтеналивной порт Эс-Сидр.Осведомленный о взрыве источник сообщил агентству, что после взрыва суточный объем поставок снизился на 60–70 тыс. с 260 тыс. баррелей в сутки.По данным биржи, цены на фьючерсы растут с конца июня. 12 декабря стоимость Brent превысила $65 за баррель. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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