Замминистра обороны США по делам международной безопасности Роберт Карем заявил, что коррупция ослабляет украинскую армию и экономику. Карем: Если Украина победит коррупцию, это поможет ей преодолеть недоверие стран Запада и своих граждан Скриншот: Open Ukraine / YouTube "Украине нужны комплексные реформы институционального характера антикоррупционных институтов, что обеспечит доверие населения. США призывают Украину удвоить усилия по обеспечению верховенства права. Успех Украины зависит от антикоррупционных ведомств, таких как Национальное антикоррупционное бюро, а также полностью реально независимый антикоррупционный суд, который отвечает рекомендациям Венецианской комиссии", – заявил он.Карем отметил, что Украина имеет один из наибольших и самых развитых в Европе оборонных комплексов и американские компании видят большой потенциал Украины, однако им часто не хватает прозрачности, конкуренции и корпоративных стандартов, что не способствует промышленному сотрудничеству."Реформы по западным стандартам могут открыть рынки для украинской оборонной промышленности, обеспечат процессы, которые помогут Украине лучше бороться с врагом. Коррупция ослабляет украинскую армию и экономику. Если Украина победит коррупцию, это поможет ей преодолеть недоверие стран Запада и своих граждан", – подытожил он.22 декабря 2017 года президент Украины Петр Порошенко внес в парламент законопроект №7440 "О Высшем антикоррупционном суде".11 января 2018 года глава миссии МВФ в Украине Рон ван Роден направил письмо в Администрацию Президента, в котором раскритиковал законопроект Порошенко. Всемирный банк также выразил недовольство документом, заявив, что он не соответствует требованиям ВБ для предоставления Украине около $800 млн в поддержку ключевых реформ.В АП возразили, что считают законопроект соответствующим рекомендациям Венецианской комиссии. Представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман 13 февраля заявил, что президентский законопроект не соответствует требованиям Международного валютного фонда для получения очередного транша. 1 марта парламент поддержал законопроект об антикоррупционном суде в первом чтении. Согласно документу, Высший антикоррупционный суд в Украине должны создать в течение 12 месяцев после вступления закона в силу.В настоящий момент дела, которые расследует Национальное антикоррупционное бюро, рассматривает Соломенский районный суд, поскольку именно в этом районе находится ведомство. Директор НАБУ Артем Сытник отмечал, что суды часто затягивают дела бюро. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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