В Закарпатской области мужчина утопил в реке Шакурка собственный внедорожник марки Mercedes во время попытки вымыть его. Об инциденте сообщила пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям области.

В соответствии с информацией ГСЧС, это произошло днем в четверг, 12 апреля, около пгт Великий Бычков Раховского района области. Выяснилось, что во время отдыха хозяин решил вымыть свой автомобиль.

"Подъехав ближе к воде, он и не заметил, как его внедорожник начал проваливаться, а стремительное течение занесло машину на середину реки. В салоне также находился малолетний ребенок. К счастью, до приезда спасателей, отец с сыном сумели выбраться на крышу иномарки", - отметили в спасательной службе.

Уточняется, что, прибыв на место инцидента, представители ГСЧС подъехали как можно ближе к воде и, применив лестницу, достали на берег реки ребенка, а потом отца.

"После того, как люди находились в безопасности, спасатели при помощи буксировочного троса вытащили машину из водяной ловушки", - подытожили в ведомстве.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, на территории Одессы утром в воскресенье, 4 марта, около местного рынка "Привоз" припаркованный на рельсах легковой автомобиль марки Toyota заблокировал движение трамваев .

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