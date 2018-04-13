|Пытался вымыть: житель Закарпатья утопил свой Mercedes в реке
|13.04.2018 16:49
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В Закарпатской области мужчина утопил в реке Шакурка собственный внедорожник марки Mercedes во время попытки вымыть его. Об инциденте сообщила пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям области.
В соответствии с информацией ГСЧС, это произошло днем в четверг, 12 апреля, около пгт Великий Бычков Раховского района области. Выяснилось, что во время отдыха хозяин решил вымыть свой автомобиль.
"Подъехав ближе к воде, он и не заметил, как его внедорожник начал проваливаться, а стремительное течение занесло машину на середину реки. В салоне также находился малолетний ребенок. К счастью, до приезда спасателей, отец с сыном сумели выбраться на крышу иномарки", - отметили в спасательной службе.
Уточняется, что, прибыв на место инцидента, представители ГСЧС подъехали как можно ближе к воде и, применив лестницу, достали на берег реки ребенка, а потом отца.
"После того, как люди находились в безопасности, спасатели при помощи буксировочного троса вытащили машину из водяной ловушки", - подытожили в ведомстве.
Как сообщал svodka.net.uа ранее, на территории Одессы утром в воскресенье, 4 марта, около местного рынка "Привоз" припаркованный на рельсах легковой автомобиль марки Toyota заблокировал движение трамваев.
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