Считается, что в Фейсбуке 250 миллионов фейковых аккаунтов. Скорее только, эта цифра гораздо больше. Кроме откровенно фейковых, у каждого активного пользователя сети, есть, по крайней мере, один запасной аккаунт. И это имеет смысл. Например, у меня таких аккаунтов несколько. Улетая с завидным постоянством в бан по жалобам запоребриковых, я не могу оставить свою работу, связанную с продвижением страниц в соц сетях. Приходится создавать аватаров, наделяя их правами администраторов. Такова жизнь. Такова война.

Заявление о том, что ФБ заблокировал 300 ботов, принадлежащих ольгинской фабрике, не вызывает ничего, кроме улыбки. Триста, конечно, число красивое, но бесполезное. Такое количество можно выловить в течение нескольких часов, если на вашу страницу начнется не самая массовая и довольно бюджетная нападение.

Понятно, что ФБ проект коммерческий и от количества аккаунтов напрямую зависит его капитализация. Можно писать жалобы на откровенных ботов, троллей и фейковые аккаунты, но в 96 случаях из 100 (статистика проверена) вам придет сообщение, что аккаунт на который вы пожаловались не нарушает правил и вам будет предложено заблокировать его и больше не видеть сообщений от этого пользователя. Совет, конечно, универсальный, если это касается вашего профиля, но если вы ведете страницу коммерческого предприятия, общественной организации или политической партии, то такой метод, увы, не работает. Конечно, лично вы не увидите больше сообщений забаненного вами пользователя, но это совершенно не значит, что он не будет в дальнейшем комментить посты на странице.

Кстати, сегодня совершенно не обязательно заводить собственную фабрику троллей, чтобы портить жизнь окружающим. В сети довольно бирж, на которых можно разместить задание на мочилово конкурентов и поднятие собственных рейтингов. Расценки самые гуманные – от 1 гривны за коммент или оценку. Каких-то 10 долларов и рейтинг вашей страницы можно обрушить до единицы. А если вложить 100, то можно заспамить вашу страницу негативными высказываниями настолько, что вы сами поверите в то, что вы лично обвалили гривну, являетесь кумом медведчука и основным тормозом реформ.

Уберечься от троллей и ботов нельзя. Если вас заказали конкуренты, то выходов только несколько. Предохраняться, обороняться или наступать. Но это уже при возможности.

Но можно снизить степень причиненного ущерба. Для этого необходимо выполнить только несколько правил.

Настройте страницу правильно.

Публикации посетителей

Запретить другим людям делать публикации на моей Странице

Этим вы значительно уменьшите риск появления ненужных постов у вас на странице.

Ограничения по странам

Это очень важная настройка, о которой многие забывают. Большинство ботов, околачивающихся на наших ресурсах, живут за поребриком. Там же находятся и основные биржи интернет- заработка. Укажите Россию в настройках «Скрыть Страницу от пользователей в этих странах» и на 75% снизите количество троллей и ботов, которые могут забрести на вашу страницу.

Уважаемые читатели, сайт «Политолог» на грани закрытия. Редакция просит вашей помощи: если вам понравилась эта статья, то не забывайте поделиться ею . Также подписывайтесь на наш , а также на нашу ленту в .

Сейчас стало модно использовать украденные или слитые аккаунты из бедных стран с доступом к интернету, таких как, например, Бразилия, Чили или Мозамбик. Обычно, такие аккаунты используют для выставления оценок в разделе «Отзывы». В течение трех – четырех минут у вас может оказаться 200 или больше оценок в одну звезду от подобных посетителей. Беда в том, что удалить или пожаловаться на оценку, если она оставлена без комментария нельзя (ФБ обещает это исправить, но пока это так). Поэтому, лучше закрыть свою страницу и от этих стран тоже. Но проще, воспользоваться функцией «Показывать Страницу только в этих странах» и указать Украину и только те страны, где вам важно показывать вашу страницу.

Не забудьте установить Фильтр нецензурных выражений на «Высокий».

Вам очень пригодится еще одна настройка страницы, которая называется «Модерация Страницы». Здесь можно указать слова, которые вы не хотите видеть у себя на странице. Обычно, задание для ботов уже содержит слова, которые необходимо вставить в комментарий. Как только на вас начинается нападение, вы сразу можете вносить слова, которые наиболее часто начинают встречаться в бот-комментах. Таким образом, вы сможете заблокировать достаточное число комментов вместе с комментаторами.

О том, что делать с ботами, если они уже прорвались к вам на страницу, мы поговорим в следующий раз…

—

Сводка.нет - Новости Украины и Мира