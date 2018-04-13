Смотр войск прошел в Южно-Китайском море, где находится много спорных территорий.

Китай провел в Южно-Китайском море крупнейшие с 1949 года военно-морские учения. В них участвовали более 10 тысяч военнослужащих, 48 кораблей и 76 единиц военной авиатехники, сообщила пресс-служба Минобороны КНР, информирует svodka.net.

12 апреля в смотре принял участие председатель КНР, глава Центрального военного совета Китая Си Цзиньпин, сообщает «Синьхуа». Он заявил, что необходимость создания мощного военно-морского флота «никогда не была такой острой, как в настоящий момент».

Смотр войск прошел в Южно-Китайском море, где находится много спорных территорий. На Парасельские острова претендуют Китай и Вьетнам, на архипелаг Спратли — Вьетнам, Китай, Малайзия, Филиппины и Бруней, на риф Скарборо — Филиппины и Китай.

18 апреля китайские военные проведут маневры в акватории Тайваньского пролива с боевыми стрельбами, сообщило Минобороны КНР.

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13 апреля, на следующий день после завершения учений китайского флота, президент Тайваня Цай Инвэнь приняла участие в военных учений ВМС страны, сообщает Reuters. Эти учения прошли без боевых стрельб, Минобороны страны назвало их целью проверку способности быстрого реагирования войск для обороны острова. Цай Инвэнь выразила уверенность, что граждане Тайваня должны полностью доверять решимости армии защищать свою страну.

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