Украинский хореограф Алена Шоптенко рассказала о ремонте, который делала годами. Шоптенко: Родители мне с детства говорили, что стабильность в жизни определяет наличие своей собственной квартиры, на которую нужно обязательно заработать Фото: alena_shoptenko / Instagram "Ремонт длиною в жизнь. Родители мне с детства говорили, что стабильность в жизни определяет наличие своей собственной квартиры, на которую нужно обязательно заработать, потому что очень глупо тратить деньги на аренду жилья. Так я начала работать с 19 лет и постоянно откладывать на заветную квартиру, иногда отказывая себе в каких-то поездках или больших покупках. И вот в возрасте 23 лет, когда подвернулось выгодное предложение вложить деньги в квартиру на этапе строительства, я незамедлительно собрала все собранные средства и вложила их в "стабильность", – рассказала она.По словам Шоптенко, невзирая на то, что квартира уже была, ремонт в ней она так и не делала."То я работала за границей и не могла уделить этому время, то попросту было не до этого, а квартира все стояла без дела. Так прошло лет шесть", – отметила она.На данный момент ремонт в квартире хореографа закончился, и через месяц они с супругом въедут туда. Ремонт длиною в жизнь. Родители мне с детства говорили, что стабильность в жизни определяет наличие своей собственной квартиры, на которую нужно обязательно заработать, потому что очень глупо тратить деньги на аренду жилья. Так я начала работать с 19 лет и постоянно откладывать на заветную квартиру, иногда отказывая себе в каких-то поездках или больших покупках. И вот в возрасте 23 лет, когда подвернулось выгодное предложение вложить деньги в квартиру на этапе строительства, я незамедлительно собрала все собранные средства и вложила их в «стабильность». Квартира построилась, а вот ремонт все никак не начинался. То я работала заграницей и не могла уделить этому время, то попросту было не до этого, а квартира все стояла без дела. Так прошло лет 6. А потом появился @kzmr * mlvch, который выслушал эту же историю, поулыбался, пошёл и все сделал, не подпуская меня к процессу ремонта всеми возможными способами * Через месяц мы наконец-то въедем в нашу крепость, где все так, как мы хотим, и я наконец-то смогу «гнездоваться». * Люблю тебя очень, @kzmr * mlvch! * Круто быть как за каменной стеной, но ещё круче за стеной с декоративной штукатуркой и плиткой * Публикация от ALENA SHOPTENKO (@alena * shoptenko) 12 Апр 2018 в 8:18 PDT Шоптенко замужем за совладельцем библиотеки Botan Алексеем Ивановым. Свадьба состоялась 15 октября. Шоптенко рассказывала, что они с Ивановым расписались и отправились есть бургеры.Вскоре Алена Шоптенко родит первенца.Ранее Шоптенко объявила о расставании со своим бывшим мужем, хореографом Дмитрием Дикусаром. Для Шоптенко это был первый брак, Дикусар ранее был женат на певице Ирине Билык. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки шоптенко все что так лет Теги: новости