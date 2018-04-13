Более того, в городском совете отметили, что при создании данного материала СМИ использовало источники с данными явно заказного характера.

Также в мэрии Днепра возмутились тем фактом, что в неправдивой публикации не была учтена позиция другой стороны, что ставит под сомнение авторитет самой «Украинской правды». В ответ на информационную провокацию исполняющий обязанности городского головы Днепра Михаил Лысенко потребовал от издания откорректировать представленный материал или подготовиться к юридически значимым действиям.

«Эта публикация порочит городской совет нашего мэра и меня лично, ведь я занимался этими закупками. Этот материал сделан в угоду одной из компаний, которая пыталась продать нам китайскую технику, которой надо прикручивать колеса. На эту информационную кампанию будет соответствующая реакция мэра Бориса Филатова, который сейчас находится в командировке. Думаю, он назовет имена. Что касается решений о проведении тендеров, то они блокируются Антимонопольным комитетом», — сказал чиновник.

Михаил Лысенко

Контракт горсовета Днепра на приобретение 15 мусоровозов в лизинг проверила, в частности, служба безопасности государственного ПриватБанка.

Стоимость машин составляет 78,9 млн гривен. В течение двух недель в финучреждении анализировали цену каждой единицы спецтехники и изучали предложения других поставщиков.

Мусоровозы, которые закупает городской совет Днепра, 2018 выпуска. При этом некоторые модели, в частности, машины для мойки контейнеров, в городе будут использовать впервые. В стоимости учтено, в частности, установление дополнительных гидравлических устройств, ковшей и других опций. В то же время в так называемых расследованиях указаны цены на модели многолетней давности, которые оставались на складах. Официальные прайс-листы со стоимостью спецмашин предоставил директор предприятия «Автек» Сергей Кобылинский.

В материалах СМИ компания «Автек» якобы предлагает самые низкие в стране цены. Но в действительности, по информации официального дилера Ford Trucks, стоимость спецтехники соответствующей комплектации — почти на 5 млн грн больше той, которая предусмотрена имеющимся лизинговым предложением. Это — фактическая экономия бюджетных средств.

Предложение от «Автека»

Новые мусоровозы в Днепре должны появиться уже в середине июня.

Ранее Филатов часто заявлял, что компания-монополист «Днепрокоммунтранс» часто саботировала уборку мусора в городе, требуя поднять тарифы. Сейчас в Днепре, благодаря усилиям мэра, фиксированная стоимость услуги вывоза отходов является одной из самых низких в Украине. При этом «Днепрокоммунтранс» быстро теряет позиции на рынке, ведь его технические и технологические мощности устарели еще несколько лет назад. По словам Лысенко, учитывая все факторы, в мэрии приняли непростое решение о создании государственной компании для работы с отходами. Она будет полностью подчинена городскому совету.

С 1 мая договор с «Днепрокоммунтрансом» будет расторгнут. В мэрии также планируют привлекать к вывозу отходов подрядные организации.

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