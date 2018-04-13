"Это теперь будет решаться между пациентом и врачом"

"Сейчас ходят слухи, что врачи не будут приезжать на вызовы. Это ложь. Что будет происходить: пациент звонит в свою амбулаторию, или к врачу, врач общаться с ним по телефону, и они будут решать или врач приедет к пациенту или пациент к врачу. Это ложь, что мы отменяем выезды к пациентам, это теперь будет решаться между пациентом и врачом" , - сказала Супрун на брифинге по кампании по выбору врача, сообщает "Укринформ".

По ее словам, в случае, если пациент не заключил декларации с врачом, он все равно имеет право на помощь, в том числе при неотложных состояниях. Также бесплатной для всех остается экстренная медицинская помощь.

Заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк уточнил, что переходный период, во время которого нужно определиться с врачом, продлится на протяжении 2018-2019 годов, и законодательством предусмотрено, что пациент, не заключив декларацию, может обращаться на первичное звено за консультациями и помощью.

"Но мы призываем не злоупотреблять этими годами, и рано или поздно, когда вы будете готовы определиться, то определяйтесь, так как иметь собственного врача гораздо лучше, чем ходить на разовые консультации" , - отметил замминистра.

Далее Супрун отметила, что подписать декларацию можно в любое время. Выбрать медицинское учреждение, которое уже имеет возможность заключать декларации в электронном виде, можно либо на карте медицинских учреждений на сайте eHealth, или обратившись в то заведение, на котором есть пометка "Здесь можно выбрать своего врача".