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В России решили пустить с молотка недра на шельфе Крым
26.12.2017 21:35
В России решили пустить с молотка недра на шельфе Крым
В Минприроды заявили, что участки будут относиться к участкам недр федерального значения
Правительство Российской Федерации одобрило законопроект о выставлении участков недр нераспределенного фонда на шельфе Азовского и Черного морей, расположенных неподалеку оккупированного полуострова Крым на аукционе.
В России решили пустить с молотка недра на шельфе Крым Фото: vkurse.md

Об этом сообщил глава Минприроды Сергей Донской, передает Интерфакс-Украина.

Он также добавил, что эти участки будут относиться к участкам недр федерального значения.

Разрабатывать их будут только компании с российским участием более 50%, а решение об объявлении аукционов и передачи лицензии по итогам тендеров будет принимать правительство.

Напомним, в сентябре 2016 года Украина инициировала арбитражное производство против РФ с целью защиты своих прав на прилегающие к Крыму морские зоны в Черном море, Азовском море и Керченском проливе. В иске указывалось, что Россия незаконно получает украинские энергетические ресурсы.

Ранее сообщалось, что Россия ведет незаконную деятельность на захваченных буровых платформах в украинской зоне Черного моря.

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