В Минприроды заявили, что участки будут относиться к участкам недр федерального значения

Об этом сообщил глава Минприроды Сергей Донской, передает Интерфакс-Украина .

Он также добавил, что эти участки будут относиться к участкам недр федерального значения.

Разрабатывать их будут только компании с российским участием более 50%, а решение об объявлении аукционов и передачи лицензии по итогам тендеров будет принимать правительство.

Напомним, в сентябре 2016 года Украина инициировала арбитражное производство против РФ с целью защиты своих прав на прилегающие к Крыму морские зоны в Черном море, Азовском море и Керченском проливе. В иске указывалось, что Россия незаконно получает украинские энергетические ресурсы.