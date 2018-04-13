Дамы и господа, в этой статье мы собираемся показать вам, как сделать домашний натуральный напиток, который поможет вам ускорить ваш метаболизм, очистить организм от всех вредных токсинов, и это поможет вам сбросить лишний вес, а также уменьшить живот, пишет со ссылкой на .



Вы также должны знать, что жировые ткани вокруг живота связаны с несколькими заболеваниями, такими как: сахарный диабет, высокое кровяное давление и сердечно-сосудистые заболевания.



Несколько исследований подтвердили связь между жиром на животе и диабетом типа 2. Если вы хотите избавиться от этого жира, вам нужно начать тренировки и есть здоровую пищу.



У нас есть много статей на нашем сайте, которые могут помочь вам похудеть и жить здоровой жизнью. И, наконец, вот рецепт для невероятного домашнего натурального напитка, который содержит один из наиболее эффективных ингредиентов для сжигания жира: лимон!



Вам понадобятся следующие ингредиенты:

1 лимон

пучок петрушки

1 столовая ложка тертого имбиря

1 чайная ложка уксуса

1 палочка корицы или 1 чайная ложка порошка корицы

половина литра воды

Способ приготовления:

Вот то, что вам нужно сделать, и это очень просто! Вы просто должны положить все ингредиенты, упомянутые выше в блендер и смешать хорошо! Вы должны пить этот сок каждый вечер, прежде чем ложиться спать и Вы будете просыпаться каждое утро с меньшим весом! Поверьте мне, вы будете поражены результатами! Мы очень надеемся, что вы найдете эту статью полезной и не забудьте поделиться им с друзьями и семьей.

Польза для здоровья. Петрушка:

Петрушка отлично подходит для почек и инфекций мочевого пузыря.

Петрушка содержит мощные антиоксидантные флавоноиды и эфирные масла.

Петрушка также поможет вам бороться с мочевой кислоты.

Петрушка используется, чтобы предотвратить рак и рост опухоли.

Петрушка также хорошо помогает, чтобы бороться со стрессом.

Петрушка также используется для освежающего дыхания, и это очень просто — нужно просто жевать листья петрушки.

Это противовоспалительное средство.

Настой петрушки может помочь вам снизить задержку жидкости в организме.

Она работает как очиститель крови.

Это естественное мочегонное средство. Удаляет избыток воды из организма.

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