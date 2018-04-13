Посол РФ в Великобритании Александр Яковенко заявил, что был "удивлен" информацией о слежке российских спецслужб за бывшим российским разведчиком Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией. Яковенко: Если за Скрипалем шпионили, то почему на это не жаловались британские спецслужбы? Фото: EPA В письме генсеку НАТО Ейнсу Столтенбергу советник британского премьер-министра по вопросам безпасности Марк Седвилл заявлял, что адреса электронной почты Юлии Скрипаль были целью Главного разведуправления РФ с 2013 года."Мы были очень удивлены... Откуда взялись доказательства того, что Россия проводила слежку? Срипаля отпустили из Москвы, он уехал сюда. Что вы имеете в виду? Как за ним могли следить? Как это вообще могло происходить? Если за ним шпионили, то почему на это не жаловались британские спецслужбы? Ведь они всегда жалуются, когда что-то идет не так в их стране или где-то еще. Мы ничего не слышали, не получали никаких заявлений с британской стороны, что они недовольны, как живут Скрипали в Великобритании выражали бы сомнение в отношении шпионажа за ним", – сказал дипломат.Он отметил, что не видел письмо Седвилла к Столтенбергу, но изучит его и попросит британскую сторону прокомментировать.66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери 4 марта. Позже оба вышли из критического состояния. Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок".В ответ на атаку около 30 стран выслали российских дипломатов. Из США депортировали 60 представителей РФ. Также Белый дом закрыл Генконсульство РФ в Сиэтле. Кремль после этого объявил персонами нон грата дипломатов из 25 стран.Спикер МИД РФ Мария Захарова заявляла, что "Новичок" никогда не разрабатывали в РФ. По ее словам, он мог быть создан в странах Запада бывшими советскими учеными. Президент РФ Владимир Путин утверждал, что подобные вещества способны производить около 20 стран мира.29 марта стало известно, что Юлия Скрипаль пришла в себя и начала разговаривать. 9 апреля ее выписали из больницы. По данным СМИ, она находится в госпитале на военной базе.Сергей Скрипаль, по словам врачей, восстанавливается медленнее дочери, но прогресс заметен.12 апреля был обнародован отчет Организации по запрещению химического оружия в отношении отравления Скрипалей, в котором подтверждены результаты британской экспертизы. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что ОЗХО подтвердила отравление Скрипалей нервно-паралитическим агентом класса "Новичок". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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