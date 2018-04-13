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Посол РФ в Великобритании: Откуда взялись доказательства того, что Россия следила за Скрипалями?
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13.04.2018 17:02
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Посол РФ в Великобритании Александр Яковенко заявил, что был
"удивлен" информацией о слежке российских спецслужб за бывшим
российским разведчиком Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией.
Яковенко: Если за Скрипалем шпионили, то почему на это не
жаловались британские спецслужбы? Фото: EPA В письме генсеку НАТО
Ейнсу Столтенбергу советник британского премьер-министра по
вопросам безпасности Марк Седвилл заявлял, что адреса
электронной почты Юлии Скрипаль были целью Главного
разведуправления РФ с 2013 года."Мы были очень
удивлены... Откуда взялись доказательства того, что Россия
проводила слежку? Срипаля отпустили из Москвы, он уехал сюда.
Что вы имеете в виду? Как за ним могли следить? Как это вообще
могло происходить? Если за ним шпионили, то почему на это не
жаловались британские спецслужбы? Ведь они всегда жалуются, когда
что-то идет не так в их стране или где-то еще. Мы ничего не
слышали, не получали никаких заявлений с британской стороны, что
они недовольны, как живут Скрипали в Великобритании выражали
бы сомнение в отношении шпионажа за ним", – сказал
дипломат.Он отметил, что не видел письмо Седвилла к Столтенбергу,
но изучит его и попросит британскую сторону
прокомментировать.66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь
Юлию госпитализировали с симптомами отравления в
британском Солсбери 4 марта. Позже оба вышли из критического
состояния. Следствие выяснило, что во время
покушения использовался разработанный в России
нервно-паралитический агент "Новичок".В ответ на атаку около
30 стран выслали российских дипломатов. Из США депортировали
60 представителей РФ. Также Белый дом закрыл Генконсульство РФ
в Сиэтле. Кремль после этого объявил персонами нон грата
дипломатов из 25 стран.Спикер МИД РФ Мария Захарова заявляла,
что "Новичок" никогда не разрабатывали в РФ. По ее словам, он
мог быть создан в странах Запада бывшими советскими учеными.
Президент РФ Владимир Путин утверждал, что подобные
вещества способны производить около 20 стран мира.29 марта
стало известно, что Юлия Скрипаль пришла в себя и начала
разговаривать. 9 апреля ее выписали из больницы. По данным
СМИ, она находится в госпитале на военной базе.Сергей
Скрипаль, по словам врачей, восстанавливается медленнее дочери, но
прогресс заметен.12 апреля был обнародован отчет Организации по
запрещению химического оружия в отношении отравления Скрипалей, в
котором подтверждены результаты британской экспертизы. Министр
иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что ОЗХО
подтвердила отравление Скрипалей нервно-паралитическим агентом
класса "Новичок".
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