В случае прямого военного конфликта между Россией и США, при условии использования обычного, не ядерного вооружения, РФ, скорее только, потерпит сокрушительное поражение.

Об этом «Апострофу» рассказал нардеп и военный знаток Дмитрий Тымчук.

В то же время, по его словам, в США понимают все угрозы столкновения с ядерным государством, следовательно колеблятся с нанесением удара по Сирии, информирует svodka.net.

«Мы также видим, что Дональд Трамп не придерживается жесткой политики – начинается, что «мы обязательно ответим», потом, что «мы может быть скоро ответим, а может быть — нескоро». То есть в Белом Доме прекрасно понимают возможный сценарий противостояния с Кремлем, членом ядерного клуба — со всеми вытекающими возможными последствиями», – отмечает нардеп.

Однако, по мнению Тымчука, если говорить о столкновении с использованием неядерного оружия, то здесь у России шансов что-либо противопоставить США не так уж много.

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«Мы понимаем, что нельзя сравнивать российскую группировку в Сирии и те силы, которые могут использовать американцы. Американская военная сила – это небо и земля по сравнению с российской. То есть у Путина не так много шансов что-то доказать в Сирии… Если брать лишь использование обычных вооружений, то, понятное дело, Россия проигрывает по всем фронтам», – заявляет знаток.

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