Европейские получатели ни разу не недополучили заявленные объемы газа через украинскую газотранспортную систему при том, что за 100 дней 2018 года контрактное давление в сети было только один день, а за 2017 год – 45 дней, заявил представитель НАК "Нафтогаз України" Вадим Гламаздин. Гламаздин: Украина является единственной, кто заботится об энергетической безопасности Европы Фото: Espreso.TV / YouTube Гламаздин подчеркнул, что в прошлом году "Газпром" транспортировал через Украинскую ГТС половину только газа, который Россия продала Евросоюзу. Если Россия построит "Северный поток 2", украинская ГТС не будет функционировать. В таком случае Европа будет получать 30% газа по четырем газопроводам, лежащим рядом на дне Балтийского моря. "И представьте себе на минуту, если что-то случится хотя с одним их этих газопроводов", – отметил Гламаздин. По его словам, это прямой вопрос безопасности. Представитель "Нафтогаза" добавил, что "Газпром" продолжает регулярно нарушать свои обязательства по контрактному давлению на входе в украинскую ГТС, что повышает риск недопоставки транзитных объемов газа."За весь 2017 год "Газпром" поддерживал контрактное давление только 45 дней. Все остальное время "Газпром" действительно недопоставлял газ... Но европейские получатели ни разу не недополучили свои объемы... А за весь 2018 год контрактное давление в сети было один день", – подчеркнул Гламаздин.Он напомнил, что в контракте на транзит между "Нафтогазом" и "Газпромом" четко прописано давление, которое "Газпром" должен поддерживать на входе в украинскую ГТС."Украина является единственной, кто заботится об энергетической безопасности Европы", – отметил Гламаздин.28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск "Нафтогазу України" к "Газпрому" о недостаточных объемах транзита. НАК добилась компенсации в сумме $4,63 млрд. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен выплатить $2,56 млрд в пользу "Нафтогазу".1 марта стало известно, что "Газпром" получил деньги от "Нафтогазу України" в счет оплаты мартовских поставок газа, но вернул их НАК. В российской компании также заявили, что не будут поставлять газ в Украину.В "Нафтогазі" расценили это как нарушение декабрьского решения Стокгольмского арбитража по контракту на поставку газа и заявили, что намерены требовать от "Газпрома" компенсации убытков.2 марта глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания вынуждена начать процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз України" через Стокгольмский арбитраж. Он обвинил суд в "двойных стандартах".13 марта Миллер заявил, что "Газпром" инициировал расторжение контрактов с НАК "Нафтогаз України", чтобы не платить новые штрафы в 2018-м и 2019 годах.В "Газпроме" заявляли, что уже обжаловали оба решения Стокгольмского арбитража.Транзит "Газпромом" газа в Европу через Украину происходит на основании контракта, подписанного в 2009 году. По словам главы НАК "Нафтогаз України" Андрея Коболева, ежегодно транзит приносит Украине $2–3 млрд.В НАК заявляли, что транзит газа через Украину в 2017 году составил 93 млрд м³. Этот показатель – рекордный со времени запуска "Северного потока" в 2011 году. В 2016 году объем транзита был равен 82,2 млрд м³. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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