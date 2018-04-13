Я не верю в ту версию, что если Путин серьезно отвлечется на Сирию, то на Донбассе будет полная деэскалация, россиянам будет не до Донбасса и так далее. Там действует налаженная система, поскольку российская армия – это не одна дивизия, которую можно использовать или там, или там.

В Сирии в основном кто используется? Это их военно-космические силы, то есть авиация, и флот. На Донбассе ни одни, ни другие не участвуют.

Вместе с тем, на Донбассе налажена система обеспечения и управления боевыми действиями через штаб восьмой общевойсковой армии РФ, которая не имеет особого отношения к Сирии.

Соответственно, я не вижу прямой связи в том, что Путин должен выбирать Сирию или Донбасс. Ему ничто не будет мешать проводить какие-то действия в Сирии и одновременно поддерживать уровень эскалации на Донбассе.

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Может ли Путин попытаться отыграться на Украине в случае поражения в Сирии? Это вполне вероятно. Как следствие политического давления — если отходить от чисто военно-организационных вопросов и переходить в сферу политики — то вполне вероятно, что эскалация на Донбассе будет для Путина средством политического давления. Я абсолютно не исключаю подобного сценария и, зная воинственный образ Путина, вполне вероятна эскалация на Донбассе в случае неудачи российских войск в Сирии. Это как раз в духе нынешней кремлевской верхушки.

Мы понимаем, что нельзя сравнивать российскую группировку в Сирии и те силы, которые могут использовать американцы. Американская военная сила – это небо и земля по сравнению с российской. То есть у Путина не так много шансов что-то доказать в Сирии. С другой стороны, мы также видим, что Дональд Трамп не придерживается жесткой политики – начинается, что «мы обязательно ответим», потом, что «мы может быть скоро ответим, а может быть — нескоро».

То есть в Белом Доме прекрасно понимают возможный сценарий противостояния с Кремлем, членом ядерного клуба — со всеми вытекающими возможными последствиями. Но если брать лишь использование обычных вооружений, то, понятное дело, Россия проигрывает по всем фронтам.

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