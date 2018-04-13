В канадской провинции Альберта местные жители сняли на видео редкое природное явление. Об этом сообщает со ссылкой на канал Caters Clips в YouTube.

Солнечное утро в Канаде резко испортилось гиганстским облаком, которое быстро двигалось и даже напоминало небесное цунами. После этого начался сильный снегопад, который продолжался несколько часов.

Как сообщал во многих частях мира в период с конца декабря и до начала января было зафиксировано несколько температурных аномалий.

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