В акватории Балтийского моря рухнул российский военный вертолет Ка-29, передает со ссылкой на .

По информации издания, катастрофа произошла во время проведения ночных испытательных полетов 12 апреля. На борту были два члена экипажа. Оба погибли.

Сегодня спасатели обнаружили тело одного из пилотов, передает "Интерфакс". Продолжается спасательно-поисковая операция.

В российском Хабаровске вертолет упал на одну из улиц. Все члены экипажа погибли.

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