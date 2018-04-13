Что в Сирии делает Россия, какие интересы преследует? Это самая большая тайна этой войны.

Можно проследить интересы Турции, США, Ирана, но что там делает Россия – абсолютно непонятно. Есть одно единственное объяснение – когда товарищ Путин сказал, что Россия в Сирии просто тренируется. С одной стороны, армия, как и любая вещь, если ни в чем не участвует – она разлагается, а с другой стороны – это крайне опасная вещь, потому что мы уже видели, что произошло прямое столкновение с США, с Турцией, — передает Русмонитор. — Это крайне опасные события, и развитие этих событий совершенно непредсказуемое, информирует svodka.net.

Не случайно нам по телевизору показывают ролики из компьютерных игр. Такое чувство, что Россия воспринимает эти события, как компьютерную игру. Есть еще одно объяснение: учитывая, что Иран имеет тысячелетнюю культуру взяточничества, я убежден, что есть материальная заинтересованность каких-то высших российских руководителей. У меня никаких доказательств, конечно, нет, но учитывая ядерную сделку, открытие бизнеса, можно говорить о подкупе российского руководства иранцами. Ведь первый, кто получает выгоду от действий российской армии – это Иран, что бы там ни говорили эксперты о российско-иранских трениях.

Можно поднять еще и вопрос возможной продажи Турции С-400. Я бы очень хотел, чтобы это состоялось. В Израиле думаю, просто молятся, чтобы Россия продала Турции С-400, но это отдельная тема.

Н о такая война, какая есть, может продолжаться еще 5-6 лет, а может, и вечно. Война между Ираком и Ираном шла 8 лет. Просто она никого отдельно не затрагивала. Тогда американское и советское руководство не влезало в войну, хотя могло это сделать. Я плохо отношусь к советской власти, но я вынужден признать, что советское руководство просто на голову выше стояло, чем современное российское. А сейчас руководство России не отдает себе отчета в том, что делает, они думают, что это компьютерная игра. США, Турция и Израиль понимают опасность ситуации и не хотят перерастания этого конфликта в что-то более значительное. А придет ли это понимание в России, где происходит развал управления?

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Чем может закончиться сегодняшняя ситуация с американским ударом по Сирии?Думаю, ничем серьезным. Америка нанесет удары по каким-то сирийским целям, но принципиально ситуацию это не изменит. Хотя есть еще один вариант развития событий, хотя вероятность этого мала. Что Путин перегнёт палку, решит «наказать Америку», нанесет ответный удар. И если тогда погибнут американцы – США ударят уже по крупному, и по России. И вот тут вечер перестанет быть томным.

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