Президенту США Дональду Трампу сложно определиться со своей позицией по Сирии из-за нехватки политического опыта, сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко. Романенко: Россия может "поднять градус" пред встречей в нормандском формате и любыми другими переговорами по Донбассу Фото: Романенко Игорь / Facebook "Сейчас мяч на поле США и союзников – им надо отвечать. Но Трамп не до конца уверен и непоследователен. Сначала он обещает военный удар, устанавливает время, а потом отказывается от своих слов. Как молодому политику с претензией на мировое господство, Трампу еще сложно решать такие вопросы, как сирийский. Опыта нет. Поэтому он так себя и ведет. Путин, конечно, более последовательный, но ничего нового он предъявить не может. Его войска проводят боевую подготовку. Помимо этого, Россия может "поднять градус" пред встречей в нормандском формате и любыми другими переговорами по Донбассу", – отметил Романенко.По его мнению, для Москвы Сирия – единственный настоящий инструмент влияния на Запад."Ситуация на Донбассе связана с событиями в Сирии, ведь все это организовано Россией. Сейчас в фокусе применение химического оружия в Думе. С пропагандистской точки зрения россияне не смогли придумать ничего иного, как сказать, что это все постановка и спектакль. Никаких эффективных рычагов влияния на Запад у РФ нет, в случае необходимости они могут лишь прибегнуть к обострению ситуации в Сирии. Вот мы его и увидели", – резюмировал Романенко.7 апреля жители города Дума в Восточной Гуте подверглись химической атаке, в результате чего погибло от 70 до 100 человек. Ряд западных стран заявили, что к произошедшему причастны сирийские правительственные войска, поддерживаемые Россией. Дамаск причастность к химатаке отвергает.9 апреля президент США Дональд Трамп предупредил, что Вашингтон планирует в течение ближайших 24–48 часов принять решение об ответе на случай в Думе.Посол России в Ливане Александр Засыпкин заявил, что Россия оставляет за собой право сбивать американские ракеты, выпущенные по целям в Сирии. Трамп в ответ заявил, что ракеты "прилетят – хорошие, новые и "умные". Чуть позже он написал в Twitter, что сейчас отношения Штатов с Россией хуже, чем во времена холодной войны, хотя для этого нет оснований, и предложил остановить гонку вооружений.Министр обороны США Джеймс Мэттис 12 апреля призвал отложить предстоящий удар по Сирии в связи с опасениями, что бомбардировка сил сирийского президента Башара Асада может перерасти в более широкий конфликт с Россией и Ираном.Война в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и боевики "Исламского государства". К конфликту в разное время присоединились вооруженные силы США, России, Турции и Ирана. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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