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Романенко: Как молодому политику с претензией на мировое господство, Трампу еще сложно решать такие вопросы, как сирийский
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13.04.2018 17:26
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Президенту США Дональду Трампу сложно определиться со своей
позицией по Сирии из-за нехватки политического опыта, сказал в
комментарии изданию "ГОРДОН" генерал-лейтенант запаса Игорь
Романенко. Романенко: Россия может "поднять градус" пред
встречей в нормандском формате и любыми другими переговорами по
Донбассу Фото: Романенко Игорь / Facebook "Сейчас мяч на поле США и
союзников – им надо отвечать. Но Трамп не до конца уверен и
непоследователен. Сначала он обещает военный удар, устанавливает
время, а потом отказывается от своих слов. Как молодому политику с
претензией на мировое господство, Трампу еще сложно решать такие
вопросы, как сирийский. Опыта нет. Поэтому он так себя и ведет.
Путин, конечно, более последовательный, но ничего нового он
предъявить не может. Его войска проводят боевую подготовку. Помимо
этого, Россия может "поднять градус" пред встречей в нормандском
формате и любыми другими переговорами по Донбассу", – отметил
Романенко.По его мнению, для Москвы Сирия – единственный
настоящий инструмент влияния на Запад."Ситуация на Донбассе связана
с событиями в Сирии, ведь все это организовано Россией. Сейчас в
фокусе применение химического оружия в Думе. С пропагандистской
точки зрения россияне не смогли придумать ничего иного, как
сказать, что это все постановка и спектакль. Никаких эффективных
рычагов влияния на Запад у РФ нет, в случае необходимости они могут
лишь прибегнуть к обострению ситуации в Сирии. Вот мы его и
увидели", – резюмировал Романенко.7 апреля жители города Дума
в Восточной Гуте подверглись химической атаке, в
результате чего погибло от 70 до 100 человек. Ряд западных стран
заявили, что к произошедшему причастны сирийские правительственные
войска, поддерживаемые Россией. Дамаск причастность к химатаке
отвергает.9 апреля президент США Дональд Трамп предупредил, что
Вашингтон планирует в течение ближайших 24–48 часов
принять решение об ответе на случай в Думе.Посол России в
Ливане Александр Засыпкин заявил, что Россия оставляет за
собой право сбивать американские ракеты, выпущенные по целям в
Сирии. Трамп в ответ заявил, что ракеты
"прилетят – хорошие, новые и "умные". Чуть позже он
написал в Twitter, что сейчас отношения Штатов с Россией хуже,
чем во времена холодной войны, хотя для этого нет оснований,
и предложил остановить гонку вооружений.Министр обороны США
Джеймс Мэттис 12 апреля призвал отложить предстоящий удар по
Сирии в связи с опасениями, что бомбардировка сил сирийского
президента Башара Асада может перерасти в более широкий конфликт с
Россией и Ираном.Война в Сирии продолжается с 2011 года.
В боевых действиях участвуют правительственные войска,
оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и боевики "Исламского
государства". К конфликту в разное время присоединились вооруженные
силы США, России, Турции и Ирана.
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