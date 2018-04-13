Супруга королевы Великобритании Елизаветы II герцога Эдинбургского Филиппа выписали из клиники после проведенной операции. О соответствующем факте пишет ВВС .

Отмечается, что герцог перенес операцию на тазобедренном суставе, а восстановление после нее теперь будет продолжать в Виндзоре.

"Его Королевское Высочество герцог Эдинбургский сегодня в полдень покинул больницу короля Эдварда VII в Лондоне после операции на тазобедренном суставе", - отмечается в сообщении дворца, на которое ссылается издание.

"Его королевское высочество хотел бы выразить свою благодарность за добрые пожелания, которые он получил", - добавила пресс-служба семьи.

Как сообщал svodka.net.uа, 3 апреля, в Британии госпитализировали жена королевы Елизаветы II принца Филиппа для проведения операции на тазобедренном суставе, которая была запланирована ранее.

Позже стало известно, что прооперировали жена королевы Елизаветы II , герцога Эдинбургского принца Филиппа в возрасте 96 лет. Операция по эндопротезированию тазобедренного сустава успешно прошла в больнице короля Эдуарда VII в Лондоне.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира