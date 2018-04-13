|Мужа королевы Елизаветы II выписали из больницы
|13.04.2018 17:28
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Супруга королевы Великобритании Елизаветы II герцога Эдинбургского Филиппа выписали из клиники после проведенной операции. О соответствующем факте пишет ВВС.
Отмечается, что герцог перенес операцию на тазобедренном суставе, а восстановление после нее теперь будет продолжать в Виндзоре.
"Его Королевское Высочество герцог Эдинбургский сегодня в полдень покинул больницу короля Эдварда VII в Лондоне после операции на тазобедренном суставе", - отмечается в сообщении дворца, на которое ссылается издание.
"Его королевское высочество хотел бы выразить свою благодарность за добрые пожелания, которые он получил", - добавила пресс-служба семьи.
Как сообщал svodka.net.uа, 3 апреля, в Британии госпитализировали жена королевы Елизаветы II принца Филиппа для проведения операции на тазобедренном суставе, которая была запланирована ранее.
Позже стало известно, что прооперировали жена королевы Елизаветы II, герцога Эдинбургского принца Филиппа в возрасте 96 лет. Операция по эндопротезированию тазобедренного сустава успешно прошла в больнице короля Эдуарда VII в Лондоне.
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