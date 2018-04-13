"В настоящее время это не то, в чем Нидерланды будут участвовать"

Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, сообщает Reuters .

"Мы осознаем возможную реакцию на это, но в настоящее время это не то, в чем Нидерланды будут участвовать", - заявил он.

Напомним, что 11 апреля президент США Дональд Трамп пообещал нанести ракетный удар по Сирии.

В то же время глава итальянского правительства Паоло Джентилоны заявил, что Италия не будет принимать участие в военных действиях в Сирии .

Как известно, по меньшей мере 70 человек погибли, отравившись токсичным газом , который был сброшен на Думу, - последний в восточной Гуте город, контролируемый повстанцами. Волонтерская спасательная служба "Белые каски" заявила, что в результате химической атаки пострадали более 1000 человек.

Власти Сирии информацию о химической атаке назвали сфабрикованной.

В Госдепе США заявили, что режим Ассада и его сторонники должны ответить за атаку, если их причастность будет доказана.