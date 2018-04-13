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Нидерланды не будут принимать участия в военных действиях в Сирии
13.04.2018 17:29
Нидерланды не будут принимать участия в военных действиях в Сирии
"В настоящее время это не то, в чем Нидерланды будут участвовать"
Нидерланды не рассматривают возможность присоединения к возможным военным действиям в Сирии.
Нидерланды не будут принимать участия в военных действиях в Сирии Марк Рютте. Фото: DPA

Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, сообщает Reuters.

"Мы осознаем возможную реакцию на это, но в настоящее время это не то, в чем Нидерланды будут участвовать", - заявил он.

Напомним, что 11 апреля президент США Дональд Трамп пообещал нанести ракетный удар по Сирии.

В то же время глава итальянского правительства Паоло Джентилоны заявил, что Италия не будет принимать участие в военных действиях в Сирии.

Как известно, по меньшей мере 70 человек погибли, отравившись токсичным газом, который был сброшен на Думу, - последний в восточной Гуте город, контролируемый повстанцами. Волонтерская спасательная служба "Белые каски" заявила, что в результате химической атаки пострадали более 1000 человек.

Власти Сирии информацию о химической атаке назвали сфабрикованной.

В Госдепе США заявили, что режим Ассада и его сторонники должны ответить за атаку, если их причастность будет доказана.

Российские военные отрицают сам факт применения химического оружия в Думе.

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