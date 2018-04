(function() { var w = window, d = document, protocol =/https/i.test(w.location.protocol) ? 'https:' : 'http:', aml = typeof admixerML !== 'undefined' ? admixerML : { }; aml.fn = aml.fn || []; aml.invPath = aml.invPath || (protocol + '//inv-nets.admixer.net/'); aml.cdnPath = aml.cdnPath || (protocol + '//cdn.admixer.net/'); if (!w.admixerML) { var lodash = document.createElement('script'); lodash.id = 'amlScript'; lodash.async = true; lodash.type = 'text/javascript'; lodash.src = aml.cdnPath + 'scripts3/loader2.js'; var node = d.getElementsByTagName('script')[0]; node.parentNode.insertBefore(lodash, node); w.admixerML = aml; } })(); var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-22026157-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })(); admixerML.fn.push(function() { admixerML.defineSlot({z: 'caaf8ac6-67ed-488d-b87c-12aca1092614', ph: 'admixer_caaf8ac667ed488db87c12aca1092614_zone_10389_sect_52_site_52', i: 'inv-nets'}); admixerML.singleRequest(); }); admixerML.fn.push(function() { admixerML.display('admixer_caaf8ac667ed488db87c12aca1092614_zone_10389_sect_52_site_52'); }); admixerML.fn.push(function() { admixerML.defineSlot({z: '4ff17246-e616-4725-994a-4e22de49f942', ph: 'admixer_4ff17246e6164725994a4e22de49f942_zone_15488_sect_52_site_52', i: 'inv-nets'}); admixerML.singleRequest(); }); admixerML.fn.push(function() { admixerML.display('admixer_4ff17246e6164725994a4e22de49f942_zone_15488_sect_52_site_52'); }); Регистрация | Вход | Facebook login USD: 27,46 -0,2815 EUR: 33,86 -0,6551 Об агентстве RSS Украинские Национальные Новости информационное агентство Осведомленность граждан объединяет страну пятница, 13 апреля 2018 18:30 Украинские Национальные Новости Осведомленность граждан объединяет страну Главная

Новости

Анонсы Эксклюзивные новости

Политика

Экономика

Киев

Общество

Здоровье

Криминал

наш сайт Lite

Новости Мира

Технологии

Спорт

Культура

Мультимедиа

Происшествия Получить тестовый доступ Эксклюзивные новости ЕС примет решение о макрофинансовой помощи Украине к концу июня - евродепутат Украина не останется без газа, если Россия остановит транзит - "Нафтогаз"

Возле памятника Ватутину в Киеве пожилая женщина получила ожог глаз

В ГоСЧС рассказали о подробностях пожара на набережной Одессы

В Киеве нашли утопленника: предварительно, это один из рыбаков

Во время поминальных дней на всех киевских кладбищах будут дежурить "скорые"

знаток рассказал, какое мясо чаще только нашпиговывают антибиотиками

Труханову вернули паспорт и разрешили передвигаться по Украине

В Мининформполитики выступили за расширение доступа к интернету на Донбассе

В "Укртелефильме" попросили исполнительную службу вернуть изъятые компьютеры

Приближение выборов спровоцировало "свертывание" демократии в Украине - политолог Показать еще $(document).ready(function() { exclusive_label_open = 'Показать еще'; exclusive_label_close = 'Свернуть'; $('.b-exclusive-news-more li:gt(4)').hide(); $('#a-show-more-exclusive-top').on('click', function(event){ if($(this).hasClass('close')) { $('.b-exclusive-news-more li:gt(4)').hide('slide'); $(this).removeClass('close'); $(this).html(exclusive_label_open); } else { $('.b-exclusive-news-more li:gt(4)').show('slide'); $(this).addClass('close'); $(this).html(exclusive_label_close); } return false; }); }); Стрим наш сайт

Фото

Видео

X-files Публикации RSS Общество Пасха-2018: выбираем кагор к праздничному столу Пятница, 6 апреля 2018, 09:45 • Ирина Макаренко

Экономика Что и по чем на рынке курятины: анализ специалистов Вторник, 3 апреля 2018, 15:11 • Петро Ивасюк

Общество Подопечные оператора государственных лотерей "М.С.Л." завоевали серебро на международном футбольном турнире Понедельник, 2 апреля 2018, 18:06 • Ирина Макаренко /* */ Погода Погода в Киеве влажность: давление: ветер: Погода в Луганске Погода в Запорожье Загрузка... Новости: Мультимедиа Вернуться к списку RSS Архив /* 1 ? url_parts[1] : ''; var target = '/ru/news/media'; if (target) { target += '/' + dat[0] + '/' + dat[1] + '/' + dat[2]; } if (target && (target != url)) { window.location.href = target; } return false; } }); } $(document).ready(function(){ $.datepicker.setDefaults($.datepicker.regional['ru']); setupCalendar(); }); /*]]> */ Пятница, 13 апреля 2018, 18:23 • Евгений Демьянов • 1284 Версия для печати Бригадный комплекс на "Широком лане" планируют достроить к зиме Министр обороны Украины Степан Полторак проверил состояние ведения строительных работ лагерного городка на полигоне "Широкий лан" в Николаевской области, во время визита указав, что основные подрядчики строительных работ лагерного городка на полигоне обещают завершить строительство основных объектов до конца осени. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, передает "Здесь мы создаем инфраструктуру, на базе которой можно будет готовить современные Вооруженные силы Украины. На сегодня у нас хорошо подготовлен и оснащен личный состав. Территория полигона "Широкий лан" всегда была проблемной, начиная с советских времен. Долгое время его модернизацией никто не занимался, инфраструктура была практически уничтожена, как для размещения, так и для того, чтобы учиться", - сказал Полторак. Он добавил: "Решение о строительстве инфраструктуры на этом учебном центре принято чуть больше года назад. За этот год сделано немало. В первую очередь, мы планируем построить бригадный комплекс и завершить его до конца осени". Напомним, в марте этого года прокуратура Николаевского гарнизона открыла уголовное производство относительно необеспечения надлежащих условий проживания военнослужащих на полигоне "Широкий лан". Кроме того, на этом же полигоне произошел пожар, в котором погиб один военный, а еще несколько получили ожоги. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



видео видео сводки новости апреля унн полигоне этом Теги: мультимедиа