Нервно-паралитическое вещество "Новичок" имеет высокую гидроуязвисмость - теряет свои свойства при соприкосновении с водой, передает со ссылкой на .

Это спасло Сергею Скрипалю и его дочке Юлии жизни, говорит химик Вил Мирзаянов, которого считают одним из создателей яда, передает "Лента.ру".

По его словам, в день отравления бывшего офицера ГРУ и его дочери в английском Солсбери стоял туман. Воздух был влажным. Реакция с водой началась, когда желе с "Новичком" намазали на ручку двери в ресторане, где обедал шпион.

"Они получили дозу, но не летальную, потому что расчетная концентрация упала", - говорит Вил Мирзаянов.

Чистый яд могли изготовить только в специальной лаборатории и высококвалифицированном центре, считает химик.

Юлию Скрипаль выписали из больницы 10 апреля. Женщину доставили в медучреждение одной из военных баз для безопасности и дальнейшего наблюдения за состоянием здоровья. Надеются, что она предоставит информацию о причастных к отравлению. Состояние Сергея Скрипаля также быстро улучшается, рассказывает главный врач окружной больницы Кристин Бланшард. Мужчину с дочкой лечили по специальным методам выведения токсинов.

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