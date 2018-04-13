Введение миротворческой миссии ООН на Донбасс невозможно без согласия России, которая предпочитает сохранять конфликт действующим, чтобы иметь возможность давить на украинское правительство.

Об этом «Апострофу» рассказал прежний посол США в Украине Стивен Пайфер, информирует svodka.net.

«Вы не увидите миротворческой миссии ООН на Донбассе, пока Россия на нее не согласится. Но, к сожалению, до сих пор, как мне кажется, Россия предпочитает сохранять конфликт на Донбассе кипящим на медленном огне как средство давления на правительство здесь, в Киеве. Если Россия захочет уйти с Донбасса, миротворческие силы могут обеспечить путь для того, чтобы сделать это», – говорит дипломат.

Также, по словам Пайфера, в случае если миротворцы все таки будут введены, они должны иметь широкие полномочия и размещаться на всей территории оккупированных районов, а не только на линии столкновения.

«Они должны иметь очень сильный мандат и делать свою работу на всей территории Донбасса, не только на линии соприкосновения, но и на украино-российской границе. Это могло бы стать вариантом. Но я не уверен, сложили ли в Москве мнение, следует ли следовать этим путем», – отмечает экс–посол.

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