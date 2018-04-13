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Озвучено единственное условие появления на Донбассе миротворцев
13.04.2018 17:33
Озвучено единственное условие появления на Донбассе миротворцев

Введение миротворческой миссии ООН на Донбасс невозможно без согласия России, которая предпочитает сохранять конфликт действующим, чтобы иметь возможность давить на украинское правительство.

Об этом «Апострофу» рассказал прежний посол США в Украине Стивен Пайфер, информирует svodka.net.

«Вы не увидите миротворческой миссии ООН на Донбассе, пока Россия на нее не согласится. Но, к сожалению, до сих пор, как мне кажется, Россия предпочитает сохранять конфликт на Донбассе кипящим на медленном огне как средство давления на правительство здесь, в Киеве. Если Россия захочет уйти с Донбасса, миротворческие силы могут обеспечить путь для того, чтобы сделать это», – говорит дипломат.

Также, по словам Пайфера, в случае если миротворцы все таки будут введены, они должны иметь широкие полномочия и размещаться на всей территории оккупированных районов, а не только на линии столкновения.

«Они должны иметь очень сильный мандат и делать свою работу на всей территории Донбасса, не только на линии соприкосновения, но и на украино-российской границе. Это могло бы стать вариантом. Но я не уверен, сложили ли в Москве мнение, следует ли следовать этим путем», – отмечает экс–посол.

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