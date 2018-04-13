В интервью изданию "ГОРДОН" кинорежиссер и медиаэксперт Валентина Руденко выразила мнение, что лидера Радикальной партии Олега Ляшко "упрощать" не стоит. Руденко: Ляшко – человек-трибун Фото: Валентина Руденко / Facebook "Политик не может быть как холодец – приятный на вкус, но холодный и немного трясущийся. Ляшко – человек-трибун. У него и риторика трибуна. Его жизнь не дала ему ни единого шанса стать тем, кем он стал. Он добился только исключительно силой характера. Он человек с большим потенциалом, харизматичный и бойкий. Я знаю, впереди у него большой путь. Его напор и энергия – залог его политических успехов!" – заявила она.Медиаэксперт считает, что "упрощать" Ляшко не стоит."Он очень хорошо подготовлен, разбирается в экономических вопросах. Он делает все, чтобы основные законы, которые укрепляют украинскую экономику и социальную сферу, были приняты. Он добивается изменений в социальной сфере", – сказала Руденко.Она также назвала политика "тяжеловесом украинской политики"."В 2014 году Ляшко получил третий результат на президентских выборах. Это в 40 лет! Он способен совершать неожиданные сильные поступки. Это единственный политик, который дал возможность сыну Романа Шухевича (представитель Организации украинских националистов. – ) зайти в украинский парламент. Никто этого не сделал, никто. Только Ляшко", – отметила медиаэксперт.На выборах президента Украины в мае 2014 года за Ляшко проголосовало 8,32%. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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