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Руденко: Политик не может быть как холодец – приятный на вкус, но холодный и немного трясущийся
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13.04.2018 17:34
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В интервью изданию "ГОРДОН" кинорежиссер и медиаэксперт Валентина
Руденко выразила мнение, что лидера Радикальной партии Олега Ляшко
"упрощать" не стоит. Руденко: Ляшко – человек-трибун Фото:
Валентина Руденко / Facebook "Политик не может быть как
холодец – приятный на вкус, но холодный и немного трясущийся.
Ляшко – человек-трибун. У него и риторика трибуна. Его жизнь
не дала ему ни единого шанса стать тем, кем он стал. Он добился
только исключительно силой характера. Он человек с большим
потенциалом, харизматичный и бойкий. Я знаю, впереди у него большой
путь. Его напор и энергия – залог его политических
успехов!" – заявила она.Медиаэксперт считает, что "упрощать"
Ляшко не стоит."Он очень хорошо подготовлен, разбирается в
экономических вопросах. Он делает все, чтобы основные законы,
которые укрепляют украинскую экономику и социальную сферу, были
приняты. Он добивается изменений в социальной сфере", –
сказала Руденко.Она также назвала политика "тяжеловесом украинской
политики"."В 2014 году Ляшко получил третий результат на
президентских выборах. Это в 40 лет! Он способен совершать
неожиданные сильные поступки. Это единственный политик, который дал
возможность сыну Романа Шухевича (представитель Организации
украинских националистов. – ) зайти в украинский
парламент. Никто этого не сделал, никто. Только Ляшко", –
отметила медиаэксперт.На выборах президента Украины в мае 2014 года
за Ляшко проголосовало 8,32%.
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