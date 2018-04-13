Генсек ООН Антониу Гуттереш заявил об угрозе полномасштабной военной эскалации в Сирии, призвал все стороны действовать ответственно в нынешних обстоятельствах.

"Возрастающая напряженность и невозможность достижения компромисса угрожают привести к полномасштабной военной эскалации", — сказал он, выступая на заседании СБ ООН.

Гуттереш призвал "избегать ситуации, выходящей из-под контроля".

"Ситуация может выйти из-под контроля. Это наша общая обязанность — остановить это", — сообщил генсек ООН.

Он также призвал все стороны "действовать ответственно в этих опасных условиях".

В распоряжении Минобороны России есть доказательства, что Великобритания принимала участие в организации провокации с якобы применением химоружия в Восточной Гуте. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

"Напомню, — ключевым «доказательством» всех этих обвинений западных стран служит видеоролик, снятый в больнице города Дума, куда якобы доставлялись пострадавшие от химической атаки мирные жители. Однако удалось найти непосредственных участников съёмки этого видеоролика и опросить их", — заявил он.

По словам Конашенкова, участники ролика рассказали, как проводилась постановочная съёмка и показали кадры со своим участием. Также они сообщили, что доставленные в больницу пострадавшие не имели никаких признаков поражения химоружием.

Конашенков напомнил, что Россия часто предупреждала о готовящихся провокациях.

"В распоряжении российского военного ведомства имеются и другие доказательства, которые свидетельствуют о непосредственном участии Великобритании в организации этой провокации в Восточной Гуте. Нам достоверно известно, что с 3 по 6 апреля на представителей так называемых "Белых касок" оказывалось мощное давление именно из Лондона для скорейшего осуществления готовившейся заранее провокации", — сообщил Конашенков.

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