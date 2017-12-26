В одном из сел Волыни семья отравилась из-за утечки природного газа. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу Волынского областного центра экстренной медицинской помощи.

Медиков родные вызвали из-за ухудшения самочувствия пятилетней девочки. Когда "скорая" прибыла, один ребенок находился без сознания, а другие члены семьи чувствовали себя плохо.

Семью вывели из здания, после чего проветрили дом. Пострадавших отправили в больницу для обследования.

Причиной отравления стала неисправная бытовая газовая плита на кухне. Пламя погасло, а газ продолжал выходить, им и надышалась семья.

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