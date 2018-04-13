Когда у российского правительства нет поводов для гордости, чиновники их выдумывают. Москва не смогла сделать из Крыма витрину обновленной России. Аннексированный полуостров выглядит презентабельно только на бумаге.

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая перед депутатами Госдумы с отчетом о работе правительства, заявил, что страна за последние шесть лет «покорила новые вершины». Одним из важнейших государственных достижений он назвал аннексию украинского полуострова. «В эти шесть лет Крым и Севастополь вернулись домой. Это событие, вне всякого сомнения, изменило страну. Изменило мир и открыло новую главу в истории современной России. Эта глава началась с восстановления справедливости и большой и напряженной работы. И наша страна писала эту главу с огромной гордостью и с достоинством. Буквально за один год Крым стал нашим не только на политической карте, но и в экономической, инфраструктурной и социальной системе страны», – полагает российский премьер.

Он заверил парламентариев, что Москва внесла существенный вклад в улучшение крымской инфраструктуры. Якобы до 2014 года полуостров существенно отставал от «российского уровня». Когда речь зашла о конкретных итогах работы, Дмитрий Медведев был менее красноречив. «В ближайшие месяцы откроется автомобильное движение по Керченскому мосту, а до конца года – по автодороге от Керчи до Севастополя», – сказал он. Премьер также добавил, что после аннексии Крыма на руководстве страны «лежала колоссальная ответственность – наладить нормальную жизнь на полуострове», которая была далека от российских стандартов. «Буквально весь полуостров был «поставлен на капремонт», – заявил Медведев.

Высказывание российского премьера по поводу «капитального ремонта» полуострова звучит красиво, но неправдоподобно. Все четыре года Москва и региональные власти занимались не развитием, а затыканием «дыр», возникших в результате аннексии. Проще говоря, правительство Дмитрия Медведева и местное руководство в лице республиканского главы Сергея Аксеновабезуспешно решали проблемы, которые они сами и создали. Правительство вслед за президентом Владимиром Путинымстарается максимально обтекаемо говорить о перспективах крымской экономики. До сих пор власти так и не озвучили конкретные сроки запуска хотя бы автомобильного сообщения по Керченскому мосту. Формулировка «через несколько месяцев» указывает, что в правительстве либо не располагают точными данными, либо хотят скрыть информацию о реальном положении дел.

Аналогичная ситуация сложилась с трассой «Таврида». Ее должны были ввести в эксплуатацию в текущем году, но в российской службе автомобильных дорог признались, что запуск придется перенести на два года. При этом нет гарантии, что по истечению этого срока чиновники вновь не заявят об очередном переносе. Следующая «стройка века», о которой власти скромно умолчали, – строительство двух ТЭС, которые якобы должны обеспечить Крыму энергетическую независимость от материковой Украины. После скандала с турбинами Siemens российские чиновники стараются не называть точных сроков завершения проекта.

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Четвертый громкий технологический проект – освоение шельфа Черного моря. Еще в начале аннексии новые республиканские власти заявляли, что «Газпром» и другие энергетические компании зайдут в «российский» Крым. Газовый монополист формально обошел полуостров стороной, зато «Роснефть» начала разведывательные работы на шельфе Черного моря. В марте текущего года стало известно, что компания заморозила проект из-за технологических санкций Запада. «Внезапно» выяснилось, что собственного оборудования у россиян нет. Пришлось нанимать итальянцев, которые сначала взялись за дело, а потом отказались продолжать из-за угрозы попасть в «черные списки» США и Евросоюза.

Стоит также напомнить о нереализованных планах по созданию крымского аналога «силиконовой долины». Власти анонсировали проект несколько раз. Предполагалось, что крымские IT-специалисты будут работать над созданием собственных аналогов западного программного обеспечения. В местном правительстве отчитывались, что уже выделили участок земли под Симферополем. Затем был план создать технологический кластер на базе «Крымского федерального университета», но также безуспешно. Следующие провалившиеся проекты: создание круглогодичного оздоровительного комплекса, горнолыжного курорта и «многострадальной» игорной зоны. За время российского управления курортный потенциал полуострова заметно поблек, а власти неохотно признают, что не могут соперничать с Турцией.

Итоги российского «капитального ремонта» в Крыму за последние четыре года можно перечислять долго. Главный вопрос: на кого именно рассчитан неосновательный оптимизм Дмитрия Медведева? Дело в том, что в российском информационном пространстве существуют два «Крыма». Первый – настоящий полуостров, который крымчане наблюдают изнутри. Второй – некий виртуальный «Крым», который показывают жителям соседней России по федеральным телеканалам. Виртуальный «Крым» выглядит гораздо привлекательнее настоящего. Российским телезрителям рассказывают о росте доходов крымчан, обновлении инфраструктуры и создании новых рабочих мест.

Как следствие, некоторые россияне, насмотревшись на телевизионное «изобилие», планируют перебраться на полуостров. В поисках дополнительной информации о жизни на новом месте (работа, медицина, образование и прочая «бытовщина») они через тематические группы в социальных сетях обращаются к крымчанам, расспрашивают по поводу условий жизни. Местная толпа реагирует на подобные вопросы по-разному: начиная от иронических замечаний и заканчивая руганью, возмущением по поводу засилья «понаехавших», которые создают ненужный ажиотаж вокруг обедневшего полуострова. Поэтому бодрые заверения Дмитрия Медведева по поводу крымского «капремонта» рассчитаны на тех, кто в Крыму не живет и ехать сюда не собирается.

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