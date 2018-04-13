Нафтогаз и Газпром начали переговоры о новом транзитном контракте - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Нафтогаз и Газпром начали переговоры о новом транзитном контракте
13.04.2018 17:41
Переговоры по вопросам транзита проводятся не реже одного раза в месяц.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
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