Применение химического оружия – "гнусное деяние" и очевидное нарушение международного права, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш. Гутерриш: Первая группа представителей ОЗХО уже находится в Сирии, вторая прибудет в страну сегодня или завтра Фото: EPA Он напомнил, что Совбез ООН принял резолюцию с требованием 30-дневного перемирия в Сирии."К сожалению, поступают сообщения о применени химического оружия в Сирии. Я вновь решительно осуждаю применение химического оружия любой стороной конфликта и при любых обстоятельствах. Применение этого оружия – гнусное действие и очевидное нарушение международного права", - сказал Гутерриш.Он добавил, что серьезность недавних заявлений требует провести тщательное расследование инцидента. "Я подтверждаю полную поддержку Организации по запрещению химического оружия и ее миссии, которая должна провести расследование этих утверждений. Миссия должна получить полный доступ. Сирийское правительство запросило это расследование и обязалось сопроводить его. Первая группа представителей ОЗХО уже находится в Сирии, вторая прибудет в страну сегодня или завтра", – сказал Гутерриш.Он призвал Совбез ООН согласовать механизм установления ответственности за применение химического оружия.7 апреля 2018 года волонтеры и спасатели сообщили, что в Сирии вертолет сбросил бочковую бомбу с химическим веществом на город Дума в Восточной Гуте, в результате химатаки погибло от 70 до 100 человек.Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за случай на президента Сирии Башара Асада и его союзников – Иран и РФ.9 апреля глава Белого дома предупредил, что Вашингтон планирует в течение ближайших 24–48 часов принять решение об ответе на атаку в Думе. 12 апреля он уточнил, что США могут нанести удар "либо очень скоро, либо совсем не скоро".Президент Франции Эммануэль Макрон отмечал, что возможные силовые меры стран Запада союзников официального Дамаска не коснутся.При этом посол России в Ливане Александр Засыпкин заявил, что Россия оставляет за собой право сбивать американские ракеты, выпущенные по целям в Сирии. Трамп в ответ утверждал, что ракеты "прилетят – хорошие, новые и "умные".Канада, Германия и Италия отказались участвовать в операции. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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