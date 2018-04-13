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День в АТО: боевики 20 раз обстреляли позиции ВСУ
13.04.2018 17:45
День в АТО: боевики 20 раз обстреляли позиции ВСУ
В результате вражеских обстрелов ни один украинский воин не пострадал
С начала суток российско-оккупационные войска совершили 20 обстрелов украинских опорных пунктов.
День в АТО: боевики 20 раз обстреляли позиции ВСУ Фото: из свободных источников

Агрессор продолжает применять запрещенное Минскими соглашениями оружие, передает пресс-центр штаба АТО.

В частности, на Луганском направлении с 120 и 82 мм минометов, БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов оккупанты вели огонь по укреплениям ВСУ под Троицким. Также минометы калибра 82 мм враг применил в районе Крымского, а крупнокалиберные пулеметы - близко Светлодарска.

На Донецком направлении с 82 мм минометов обстреляны защитники Опытного и Каменки. Кроме этого, из гранатометов огонь велся по укреплениям ВСУ близко Водяного, Авдеевки, Каменки, Лебединского и Богдановки, из крупнокалиберных пулеметов - неподалеку Павлополя, Невельского и Марьинки, а из вооружения БМП - в районе Богдановки. Также под обстрелы из стрелкового оружия попали защитники Каменки, Лебединского и Павлополя, а по защитникам Авдеевки - велся снайперский огонь.

В результате вражеских обстрелов ни один украинский воин не пострадал.

Напомним, что за минувшие сутки, 12 апреля, боевики 66 раз обстреляли позиции сил АТО - погиб 1 украинский военный, еще 1 - получил ранения.

  • На Донбассе погиб воин ​​1986 года рождения
  • Сутки в АТО: 66 обстрелов, 1 военный погиб
  • На Луганщине в результате подрыва автомобиля погибла семья из четырех человек

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