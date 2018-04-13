В результате вражеских обстрелов ни один украинский воин не пострадал

Агрессор продолжает применять запрещенное Минскими соглашениями оружие, передает пресс-центр штаба АТО.

В частности, на Луганском направлении с 120 и 82 мм минометов, БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов оккупанты вели огонь по укреплениям ВСУ под Троицким. Также минометы калибра 82 мм враг применил в районе Крымского, а крупнокалиберные пулеметы - близко Светлодарска.

На Донецком направлении с 82 мм минометов обстреляны защитники Опытного и Каменки. Кроме этого, из гранатометов огонь велся по укреплениям ВСУ близко Водяного, Авдеевки, Каменки, Лебединского и Богдановки, из крупнокалиберных пулеметов - неподалеку Павлополя, Невельского и Марьинки, а из вооружения БМП - в районе Богдановки. Также под обстрелы из стрелкового оружия попали защитники Каменки, Лебединского и Павлополя, а по защитникам Авдеевки - велся снайперский огонь.

В результате вражеских обстрелов ни один украинский воин не пострадал.