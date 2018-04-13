|Минобороны РФ обвинило Великобританию в организации химической атаки в Сирии
|13.04.2018 17:46
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В Министерстве обороны Российской Федерации обвинили Великобританию в организации химической атаки в восточной Гуте. Об этом на брифинге сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Коношенков, передает
"Сегодня в расположении российского военного ведомства имеются и
другие доказательства, которые свидетельствуют о непосредственном
участии Великобритании в организации этой провокации в восточной
Гуте. Нам достоверно известно, что с 3 по 6 апреля на
представителей так называемых "белых касок" оказывалось мощное
давление именно из Лондона для скорейшего осуществления готовящейся
заранее провокации", - заявил Коношенков.
"Белым каскам" сообщалось, что именно с 3 по 6 апреля боевиками
группировки "Джейш аль-Ислам" будет проведена серия мощных
артиллерийских обстрелов города Дамаск. Это вызовет ответную
реакцию правительственных войск, которой "белокасочники" должны
воспользоваться для осуществления провокаций с якобы химическим
оружием", - заявил он.