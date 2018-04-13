Команда организаторов международного песенного конкурса "Евровидение" 2018 года выбрала композицию, которая станет саундтреком конкурса в нынешнем году. Об этом говорится на сайте украинского национального отбора на "Евровидение".

В соответствии с обнародованной информацией, композитором саундтрека стал Луис Фигейредо - автор аранжировки для песни победителя прошлого года - Сальвадора Собрала.

Отмечается, что общественный вещатель Португалии RTP привлек семь композиторов, чтобы создать уникальную композицию, сочетающую в себе все черты саундтреков для медиа-платформ. Лучшим вариантом стала композиция, представленная Луисом Фигейредо.

Как сообщал MIGnrews.com.ua ранее, представитель Украины на международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2018 году, певец Melovin уже прилетел на территорию Португалии. По официальной информации, исполнитель отправился в страну-хозяйку конкурса для записи видеовизитки для Евровидения.

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