Подозреваемая в подготовке терактов и свержения государственной власти Надежда Савченко согласилась прервать голодовку на 3 дня, чтобы пройти допрос на полиграфе. Об этом «Украинской правде» сообщил ее адвокат Олег Соловей.

«Надежда Викторовна согласилась приостановить голодовку в 3 дня, чтобы состояние ее здоровья позволило пройти полиграф. Я сейчас иду за продуктами», — сказал он.

По словам Соловья, Савченко будет есть те продукты, которые разрешил в ее состоянии употреблять врач ИВС, 13, 14, 15 апреля, а 16 апреля продолжит участие в допросе на полиграфе.

«Она три дня будет принимать незначительные продукты, которые врач разрешил, для того, чтобы показать обществу, что она не осуществляла инкриминируемых ей преступлений и завершить процедуру полиграфа в понедельник», — сказал адвокат.

Он добавил, что Савченко свое намерение подтвердила соответствующим заявлением.

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