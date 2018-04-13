Президент Украины Пётр Порошенко призвал лишить Россию права вета в ООН.

"ООН требует немедленного реформирования. Необходимо лишить права вето страну агрессора. И нам надо повысить эффективность других союзов безопасности, в том числе НАТО, в том числе и шире открыть двери для Украины в этом объединении безопасности", - сказал П.Порошенко в интервью украинским телеканалам в пятницу.

Нельзя позволять России продолжать дестабилизацию ситуацию в Украине, следовательно санкции против РФ будут сохранены, заявляет заместитель министра обороны США по вопросам международной безопасности Роберт Карем.

"Россия оккупировала Крым и продолжает углублять кризис на Донбассе. Мы не можем мириться с аннексией украинской территории Россией и не можем позволить России продолжить дестабилизацию ситуации в Украине", - сказал он, выступая на XI Киевском форуме по безопасности в пятницу.

Р.Карем отдал должное украинским военным и подчеркнул: "Мы поддерживаем идею миротворческой миссии на Донбассе и призываем к полному выполнению минских соглашений".

"США и партнеры будут и в дальнейшем продолжать давление на Россию, чтобы она выполняла минские договоренности. Пока этого не будет - санкции будут сохраняться. Санкции в связи с Крымом также будут оставаться в силе, пока не закончится аннексия полуострова", - подчеркнул замминистра обороны США.

По словам Р.Карема, Украина "многое сделала" в вопросе реформирования сектора обороны.

"Мы приветствуем стремление Киева вступить в НАТО", - добавил он.

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