В Украину вернулся скандальный прежний депутат от “Радикальной партии” Андрей Артеменко. Об этом сообщил экс-нардеп Василий Горбаль на своей странице в Facebook.

Ранее Артеменко оказался в центре скандала, публично предложив продать полуостров Крым Российской Федерации. Известно, что Артеменко лишили украинского гражданства.

Судя по фотографии, Артеменко с Горбалем посетили Киево-Печерскую лавру. Встретил молитвенника нашего вашингтонского, - подписал фотографию Горбаль.





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