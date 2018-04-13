В Великобритании появились первые фандоматы для сбора пустых бутылок, передает со ссылкой на Climate Action Programme.

В прошлом месяце правительство Великобритании одобрило законопроект о внедрении депозитной системы сбора тары в стране.

Британский бизнес поддержал законодательные изменения. Первые фандоматы для сбора пустых бутылок появятся в магазинах сети “Pret a Manger”. Представители торговых точек заявили, что внедрение залоговой системы сбора тары поможет сократить количество отходов и очистить остров от мусора.

“С помощью этой системы нам удастся существенно сократить количество пластиковых отходов”, — подчеркнули в “Pret a Manger”.

Напомним, избыток пластикового мусора стал проблемой для многих стран в мире. Украина не исключение. Ежегодно наша страна накапливает около 12-15 млн тонн твердых бытовых отходов, 40% из которых — это тара. Эксперты указывают, что проблема кроется в отсутствии мотивации украинцев цивилизованно обращаться с мусором, в частности пластиковыми бутылками.

Напомним, депозитная система сбора тары действует в большинстве европейских стран. Принцип ее работы заключается в том, что при сдаче бутылок в специальный автомат потребителям возвращается часть денег, уплаченных при покупке напитка. Чем больше бутылок соберет автомат — тем больше тары можно повторно использовать или перерабатывать. Это в свою очередь уменьшает количество мусора, которое оседает в океанах и на свалках.

Норвегия, например, благодаря такой системе перерабатывает почти все пластиковые бутылки в стране. В 2016 году там переделали 598 млн бутылок, что составляет 97% от общего объема.

В Украине такая система заработает, как только народные депутаты одобрят уже зарегистрированный законопроект.

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