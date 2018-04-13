"Процедура полиграфа человеку в состоянии голодания пройти невозможно"

"Полиграфологи заявили, что процедуру полиграфа человеку в состоянии голодания пройти невозможно. Поскольку организм истощен, сердце бьется неравномерно и температура тела выше обычной. Результаты будут некорректными. Надежда приняла решение: прервать, но не прекратить свой голодный протест, чтобы пройти процедуру полиграфа" , - написала в Facebook ее сестра Вера Савченко.

Напомним, что Шевченковский суд избрал меру пресечения нардепу Надежде Савченко в виде содержании под стражей до 20 мая без возможности внесения залога.

Надежду Савченко обвиняют: в сговоре с целью совершения государственного переворота, организации госпереворота, организации покушения на жизнь государственных деятелей, организации террористического акта, содействии террористической деятельности, незаконном обращении с оружием.