|Савченко прервала голодовку
|13.04.2018 17:54
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"Процедура полиграфа человеку в состоянии голодания пройти невозможно"Депутат Верховной Рады Надежда Савченко, содержащейся под стражей по подозрению в планировании терактов, решила прервать объявленную голодовку.
фото: radiosvoboda.org
"Полиграфологи заявили, что процедуру полиграфа человеку в состоянии голодания пройти невозможно. Поскольку организм истощен, сердце бьется неравномерно и температура тела выше обычной. Результаты будут некорректными. Надежда приняла решение: прервать, но не прекратить свой голодный протест, чтобы пройти процедуру полиграфа", - написала в Facebook ее сестра Вера Савченко.
Напомним, что Шевченковский суд избрал меру пресечения нардепу Надежде Савченко в виде содержании под стражей до 20 мая без возможности внесения залога.
Надежду Савченко обвиняют: в сговоре с целью совершения государственного переворота, организации госпереворота, организации покушения на жизнь государственных деятелей, организации террористического акта, содействии террористической деятельности, незаконном обращении с оружием.
Добавим, что 24 марта народный депутат Надежда Савченко в СИЗО объявила голодовку.